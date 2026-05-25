あすの天気

あす（火）は、高気圧が徐々に東へ移動し、湿った空気が流れ込みやすくなります。また、西からは前線や低気圧が近づいてきています。東日本や北日本は高気圧の圏内となっておおむね晴れるものの、西日本では雨が降るでしょう。

【CGで見る】西から天気下り坂…25日夜〜26日の天気の移り変わり

九州では朝から、中国や四国では早ければ昼過ぎごろから雨の降り始める所がありそうです。朝、お出かけの際に雨が降っていなくても、お帰りに備えて折り畳みの傘があると安心です。

また、沖縄本島の雨は次第に止んでくるものの、奄美地方ではあすにかけて活発な雨雲が流れ込んできます。特に、あす未明から昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。

あすの気温

あすの各地の予想最高気温は、

札幌 ：24℃ 釧路：13℃

青森 ：20℃ 盛岡：25℃

仙台 ：24℃ 新潟：26℃

長野 ：28℃ 金沢：28℃

名古屋：27℃ 東京：27℃

大阪 ：31℃ 岡山：29℃

広島 ：28℃ 松江：31℃

高知 ：27℃ 福岡：26℃

鹿児島：28℃ 那覇：30℃

あすは、日中、雲に覆われる西日本ではきょうより気温が低くなりそうです。一方、東日本と北日本ではきょうと同じくらいになるでしょう。

今週の天気

今週は週の中頃は雨が降りますが、週末は広く晴れるでしょう。晴れる日は気温が高く、東京でも週末ごろは30℃以上の真夏日が予想されています。だんだんと蒸し暑くなってきますので、熱中症にお気を付けください。

水曜日は西から天気が下り坂へと向かい、木曜日は全国的に雨が降るでしょう。金曜日は西からお天気回復するものの、日本海側や北日本では雨が降りそうです。土曜日、日曜日はおおむね晴れるでしょう。