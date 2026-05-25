東京・銀座で発生した催涙スプレー噴射を2026年5月25日放送の「旬感LIVE とれたてっ！」（関西テレビ放送・フジテレビ系）も速報すると、この日のコメンテーターの古坂大魔王さん（コメディアン）が、催涙スプレーにやたら詳しかった。どうも防犯グッズマニアらしい。

催涙スプレーを「犯人は自分も浴びているのではないか」

事件は25日昼ごろ、東京・銀座6丁目の三井住友銀行のロビーで何者かがスプレーを噴射して、頭痛や喉の痛みを訴えた19人が病院に運ばれた。現場からはカプサイシンと思われる成分が検出されたという。

それを聞いた古坂さんは、「催涙スプレーって、粉状に飛ぶやつと、最近はムース状に飛ぶやつがあります。（今回使われたのは）粉状だと思いますね。粉はどんなちっちゃなものでも、閉鎖空間なら全員が苦しいです」と解説した。

そして、「粉状はぱっと飛ぶので、風向きによって（噴射した）自分も3分から5分は呼吸もできないぐらい苦しい」と話し、犯人は自分も浴びているのではないかと推測した。防犯グッズとはいえ、「通常の一般に買える催涙スプレーでも、持ち運ぶのは実は禁止なんです。軽犯罪法違反です」と注意を促す。

家を城にするため、撃退する防犯グッズで固めている

なるほどとうなずきながら聞いていた司会の青木玄太さんは、「古坂さんはなぜそんなに催涙スプレーに興味をお持ちなんですか」と尋ねる。たしかに、ちょっと詳しすぎる。

「いまトクリュウ問題とか。怖くないですか、家にだれか来たら。子どもも生まれたから、家を城にしようと思って。何かあった場合に（備えて）、常に寝ているところの周りにも棒を3本くらい準備してます。防犯グッズが好きというのもあるんですけどね」と古坂さんは笑う。

催涙スプレーだけでなく、犯罪者を撃退する防犯グッズで自宅を固めているという。

（シニアエディター 関口一喜）