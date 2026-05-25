FC東京の試合告知映像がクロス新宿ビジョンで放映開始された

クロス新宿ビジョンは5月25日、6月6日にMUFG国立競技場で開催されるFC東京の試合告知映像の放映を開始したと発表した。

チームマスコットである東京ドロンパの3Dバージョンが登場する映像となっており、放映期間は6月6日までを予定している。

クロス新宿ビジョンとは、新宿駅東口駅前広場に設置されている大型の街頭ビジョン。普段は、飛び出すような立体的な「3D巨大三毛猫」が放映される新名所となっている。

放映される映像は、新宿の空に向けて東京ドロンパがサッカーボールをダイナミックに蹴り上げる内容で、その勇姿が立体的に描かれているのが特徴だ。

今回の立体的な告知映像の登場に対して、SNS上では「これヤバい。見に行かないと」「新宿に用事ないけどこれは見に行きたいかも」「マスコットの3D化は面白いな」「え、すごい」「3Dのドロンパは何をやってもかわいい」「すさまじい宣伝効果あると思う」「ドロンパさん飛び出してる！」「これやばくね？」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）