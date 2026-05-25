『ヒロアカ』アニメ・オブ・ザ・イヤーに！ クランチロール・アニメアワード2026発表
年間最高のアニメを投票で決めるクランチロール・アニメアワードが5月23日に開催され、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』がアニメ・オブ・ザ・イヤーを受賞した。フィルム・オブ・ザ・イヤーは『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』に決定した。
【写真】＜クランチロール・アニメアワード 2026＞受賞作品を画像でチェック
本イベントは、世界中のアニメファンを熱狂させるクリエイターやミュージシャン、キャストをたたえる年次のアワードプログラム。10回目を迎えた今回は世界中のファンによって過去最多の7300万票が投票され、会場にはアニメファンを代表する海外の多彩なセレブリティをはじめ、国内からも豪華ゲストが出演。司会は4年連続で天城サリーとジョン・カビラが務め、その模様が国内外にライブ配信された。
各年度の国内放送、配信作品から最も優れた作品を決める「アニメ・オブ・ザ・イヤー」を受賞したのは、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』。長年のアニメファンでもある世界的なアイコン、The Weekndが世界中のアニメファンを代表してアワードを授与した。
最優秀長編アニメ賞を決める「フィルム・オブ・ザ・イヤー」は、国内興行収入400億を突破した『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。さらに授賞式では、『おジャ魔女どれみ』『プリキュア』『ドラゴンボール超』『ONE PIECE』などで多大な功績を残した故長峯達也監督にグローバルインパクトアワードが授与された。
また、時代を超えてポップカルチャーに影響を与えているアニメを称える音楽パフォーマンスでは豪華アーティスト陣が登場した。まずは、高橋洋子が『新世紀エヴァンゲリオン』（1995）のテレビ放送30年を記念した「残酷な天使のテーゼ」を熱唱。ポルノグラフィティがテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』の10周年およびシリーズ完結を記念したパフォーマンスを披露し、ASIAN KUNG‐FU GENERATIONが『NARUTO‐ナルト‐』のオープニングテーマ「遥か彼方」を演奏した。
本イベントは、クランチロールのYouTubeチャンネルやソニーグループのYouTubeチャンネルで後日オンデマンド配信予定。
＜クランチロール・アニメアワード 2026 受賞作品＞
■アニメ・オブ・ザ・イヤー
『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』
■フィルム・オブ・ザ・イヤー
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
■最優秀オリジナルアニメ賞
『LAZARUS ラザロ』
■最優秀継続シリーズ賞
『ONE PIECE』
■最優秀新シリーズ賞
『ガチアクタ』
■最優秀オープニング賞
アイナ・ジ・エンド「革命道中」（『ダンダダン』第2期）
■最優秀エンディング賞
BUMP OF CHICKEN「I」（『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』）
■最優秀アクション作品賞
『俺だけレベルアップな件 Season 2 ‐Arise from the Shadow‐』
■最優秀コメディ作品賞
『ダンダダン』第2期
■最優秀ドラマ作品賞
『薬屋のひとりごと』第2期
■最優秀異世界アニメ賞
『Re：ゼロから始める異世界生活 3rd season』
■最優秀ロマンス作品賞
『薫る花は凛と咲く』
■最優秀日常系作品賞
『SPYxFAMILY Season 3』
■最優秀アニメーション賞
『俺だけレベルアップな件 Season 2 ‐Arise from the Shadow‐』
■最優秀背景美術賞
『ガチアクタ』
■最優秀キャラクターデザイン賞
『ガチアクタ』
■最優秀監督賞
筆坂明規、長沼範裕（『薬屋のひとりごと』第2期）
■最優秀主演キャラクター賞
猫猫（『薬屋のひとりごと』第2期）
■最優秀助演キャラクター賞
爆豪勝己（『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』）
■「何があっても守りたい」キャラクター賞
アーニャ・フォージャー（『SPYxFAMILY Season 3』）
■最優秀アニソン賞
米津玄師「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』）
■最優秀作曲賞
梶浦由記、椎名豪（『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』）
■最優秀声優賞（日本語）
悠木碧（猫猫／『薬屋のひとりごと』第2期）
■最優秀声優賞（英語）
ルシアン・ダッジ（猗窩座／『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』）
■最優秀声優賞（アラビア語）
タリック・オバイド（坂本太郎／『SAKAMOTO DAYS』）
■最優秀声優賞（ポルトガル語）
チャールズ・エマヌエル（猗窩座／『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』）
■最優秀声優賞（カスティーリャ・スペイン語）
カルレス・テルエル（猗窩座／『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』）
■最優秀声優賞（フランス語）
バスティアン・ボウレー（緑谷出久／『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』）
■最優秀声優賞（ドイツ語）
ゲリット・シュミットフォス（猗窩座／『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』）
■最優秀声優賞（ヒンディー語）
アビシェーク・シャルマ（壬氏／『薬屋のひとりごと』第2期）
■最優秀声優賞（イタリア語）
モゼ・シン（デンジ／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』）
■最優秀声優賞（中南米スペイン語）
ホセ・アントニオ・トレダノ（猗窩座／『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』）
【写真】＜クランチロール・アニメアワード 2026＞受賞作品を画像でチェック
本イベントは、世界中のアニメファンを熱狂させるクリエイターやミュージシャン、キャストをたたえる年次のアワードプログラム。10回目を迎えた今回は世界中のファンによって過去最多の7300万票が投票され、会場にはアニメファンを代表する海外の多彩なセレブリティをはじめ、国内からも豪華ゲストが出演。司会は4年連続で天城サリーとジョン・カビラが務め、その模様が国内外にライブ配信された。
最優秀長編アニメ賞を決める「フィルム・オブ・ザ・イヤー」は、国内興行収入400億を突破した『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。さらに授賞式では、『おジャ魔女どれみ』『プリキュア』『ドラゴンボール超』『ONE PIECE』などで多大な功績を残した故長峯達也監督にグローバルインパクトアワードが授与された。
また、時代を超えてポップカルチャーに影響を与えているアニメを称える音楽パフォーマンスでは豪華アーティスト陣が登場した。まずは、高橋洋子が『新世紀エヴァンゲリオン』（1995）のテレビ放送30年を記念した「残酷な天使のテーゼ」を熱唱。ポルノグラフィティがテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』の10周年およびシリーズ完結を記念したパフォーマンスを披露し、ASIAN KUNG‐FU GENERATIONが『NARUTO‐ナルト‐』のオープニングテーマ「遥か彼方」を演奏した。
本イベントは、クランチロールのYouTubeチャンネルやソニーグループのYouTubeチャンネルで後日オンデマンド配信予定。
＜クランチロール・アニメアワード 2026 受賞作品＞
■アニメ・オブ・ザ・イヤー
『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』
■フィルム・オブ・ザ・イヤー
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
■最優秀オリジナルアニメ賞
『LAZARUS ラザロ』
■最優秀継続シリーズ賞
『ONE PIECE』
■最優秀新シリーズ賞
『ガチアクタ』
■最優秀オープニング賞
アイナ・ジ・エンド「革命道中」（『ダンダダン』第2期）
■最優秀エンディング賞
BUMP OF CHICKEN「I」（『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』）
■最優秀アクション作品賞
『俺だけレベルアップな件 Season 2 ‐Arise from the Shadow‐』
■最優秀コメディ作品賞
『ダンダダン』第2期
■最優秀ドラマ作品賞
『薬屋のひとりごと』第2期
■最優秀異世界アニメ賞
『Re：ゼロから始める異世界生活 3rd season』
■最優秀ロマンス作品賞
『薫る花は凛と咲く』
■最優秀日常系作品賞
『SPYxFAMILY Season 3』
■最優秀アニメーション賞
『俺だけレベルアップな件 Season 2 ‐Arise from the Shadow‐』
■最優秀背景美術賞
『ガチアクタ』
■最優秀キャラクターデザイン賞
『ガチアクタ』
■最優秀監督賞
筆坂明規、長沼範裕（『薬屋のひとりごと』第2期）
■最優秀主演キャラクター賞
猫猫（『薬屋のひとりごと』第2期）
■最優秀助演キャラクター賞
爆豪勝己（『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』）
■「何があっても守りたい」キャラクター賞
アーニャ・フォージャー（『SPYxFAMILY Season 3』）
■最優秀アニソン賞
米津玄師「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』）
■最優秀作曲賞
梶浦由記、椎名豪（『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』）
■最優秀声優賞（日本語）
悠木碧（猫猫／『薬屋のひとりごと』第2期）
■最優秀声優賞（英語）
ルシアン・ダッジ（猗窩座／『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』）
■最優秀声優賞（アラビア語）
タリック・オバイド（坂本太郎／『SAKAMOTO DAYS』）
■最優秀声優賞（ポルトガル語）
チャールズ・エマヌエル（猗窩座／『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』）
■最優秀声優賞（カスティーリャ・スペイン語）
カルレス・テルエル（猗窩座／『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』）
■最優秀声優賞（フランス語）
バスティアン・ボウレー（緑谷出久／『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』）
■最優秀声優賞（ドイツ語）
ゲリット・シュミットフォス（猗窩座／『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』）
■最優秀声優賞（ヒンディー語）
アビシェーク・シャルマ（壬氏／『薬屋のひとりごと』第2期）
■最優秀声優賞（イタリア語）
モゼ・シン（デンジ／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』）
■最優秀声優賞（中南米スペイン語）
ホセ・アントニオ・トレダノ（猗窩座／『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』）