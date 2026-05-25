◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）

帰ってきた。福永調教師が騎手として２３度も参戦し、３勝を挙げた競馬の祭典に初めて愛馬のアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）を送り出す。「騎手の時と違いがあるかなと思ったけど、あまりない」と笑う。常に注目を集め、今年で開業３年目。「評価されるのが人より早い。３年目は一定の数字を残さないといけない」とスタッフに告げていた“勝負の年”に大きな一歩を刻む。

手綱を託すのは騎手時代、ともに一時代を築いた岩田康誠騎手。主戦はレース２週前に右鎖骨骨折のアクシデントに見舞われたが、気持ちは全く揺らがなかった。「止めたって、止まらない人。手応えを持ちながらやってくれていたし、待つしかない」

昨秋にエジンバラの調整を全権委任した。自らも北橋厩舎時代にはエイシンプレストンやスターリングローズなど素質馬の調教の若駒時代をほぼ担当。日々の調教から教えるのが大切なことは知っている。「デビュー前から乗るのが一番いいけど、競馬を走る中でも変えられるのが技術の高さ」と主戦への信頼は厚い。

緊張の中で逃げたキングヘイローの１９９８年（１４着）が初参戦。１９度目の挑戦だった１８年のワグネリアンでついに勝った。「ダービーを勝った経験の中で得られるものが多かったから、それ以降のＧ１は（見方が）全部違った」。様々な景色があふれ出る競馬の祭典。盟友との絆で新たな記憶を刻む。（山本 武志）