STARGLOW、新曲「Good Boys Anthem」MVは品川ヒロシが監督 アクションシーンにも初挑戦
BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、25日に配信リリースした新曲「Good Boys Anthem」のミュージックビデオを公開した。
【動画】品川ヒロシが監督 STARGLOW「Good Boys Anthem」ミュージックビデオ
「Good Boys Anthem」は、“どう生きるか”という普遍的なテーマを力強く、ポジティブに提示する新時代のアンセム。歪みを帯びたギターが幾重にも重なり合う重厚なシューゲイザーサウンドに乗せ、他者との関係における“強さ”と“弱さ”、その両方を受け入れることこそが真の強さであるというメッセージを描いている。
同作はTAIKIとGOICHIも作詞に参加。今を生きる若者たちの等身大の本音と矜持がリアルに落とし込まれた、魂を揺さぶる一曲に仕上がっている。
ミュージックビデオは、品川ヒロシ（品川庄司・品川祐）が監督を務めた青春群像劇。かつて同じ夢を追い、無邪気に笑い合っていた5人が、大人たちの思惑や現実の厳しさ、仲間同士のすれ違いによって少しずつ関係を崩していく。雨の倉庫で追い詰められたメンバーの姿を発端に、過去の記憶と現在の衝突が交錯。やがて離れていた仲間たちも駆けつけ、5人は再びひとつになって立ち上がる。弱さや迷い、傷ついた過去さえ抱えながら、それでも“自分らしく正しく生きる”ことを選ぶ姿を通して、楽曲のメッセージを鮮明に描き出している。
メンバーにとって初挑戦となる本格的なアクションシーンや、5人が学生時代にバンドを組んでいたという設定で披露される制服姿も見どころとなっている。
なお、配信リリースを記念したデジタルキャンペーンの実施も決定。豪華特典が当たる企画となっている。
STARGLOWは、「Good Boys Anthem」も収録される3rdシングル「Drivin' My Life」を7月22日にリリースするほか、7月29日には自身初となるLIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE "Wish upon a star"』を発売予定。
さらに8月には、現在開催中のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』追加公演として、1日、2日に神奈川・横浜アリーナ、8日、9日に兵庫・GLION ARENA KOBEでのアリーナ公演を控えている。
【動画】品川ヒロシが監督 STARGLOW「Good Boys Anthem」ミュージックビデオ
「Good Boys Anthem」は、“どう生きるか”という普遍的なテーマを力強く、ポジティブに提示する新時代のアンセム。歪みを帯びたギターが幾重にも重なり合う重厚なシューゲイザーサウンドに乗せ、他者との関係における“強さ”と“弱さ”、その両方を受け入れることこそが真の強さであるというメッセージを描いている。
ミュージックビデオは、品川ヒロシ（品川庄司・品川祐）が監督を務めた青春群像劇。かつて同じ夢を追い、無邪気に笑い合っていた5人が、大人たちの思惑や現実の厳しさ、仲間同士のすれ違いによって少しずつ関係を崩していく。雨の倉庫で追い詰められたメンバーの姿を発端に、過去の記憶と現在の衝突が交錯。やがて離れていた仲間たちも駆けつけ、5人は再びひとつになって立ち上がる。弱さや迷い、傷ついた過去さえ抱えながら、それでも“自分らしく正しく生きる”ことを選ぶ姿を通して、楽曲のメッセージを鮮明に描き出している。
メンバーにとって初挑戦となる本格的なアクションシーンや、5人が学生時代にバンドを組んでいたという設定で披露される制服姿も見どころとなっている。
なお、配信リリースを記念したデジタルキャンペーンの実施も決定。豪華特典が当たる企画となっている。
STARGLOWは、「Good Boys Anthem」も収録される3rdシングル「Drivin' My Life」を7月22日にリリースするほか、7月29日には自身初となるLIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE "Wish upon a star"』を発売予定。
さらに8月には、現在開催中のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』追加公演として、1日、2日に神奈川・横浜アリーナ、8日、9日に兵庫・GLION ARENA KOBEでのアリーナ公演を控えている。