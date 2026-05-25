超特急・草川拓弥、トーク中の“プチ”ハプニングに神対応 会場に鳴り響いたアラーム…とっさの一言で会場沸かす
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のメンバーで俳優の草川拓弥が25日、都内で行われた映画『モブ子の恋』公開直前イベントに出演。イベント内でのプチハプニングにサラリと対応した。
【全身ショット】透け感溢れる…パンツスタイルで登場した唐田えりか
原作は、田村茜氏による同名漫画。女子大生の田中信子（桜田ひより）、通称“モブ子”は、人見知りで控えめ、自分に自信がなく、いつも誰かの後ろにいるような存在。周囲の輪の中に入り込めず、“脇役”として生きてきた彼女だったが、同じスーパーで働く入江（木戸大聖）との出会いによって、少しずつ心が動き始める。
今回、入江（木戸）の友人である金子役で同作に出演している草川。イベント内で撮影時の印象的なエピソードとして、本作でメガホンを取った風間太樹監督について、「カメラが回ってないところでは常にキャストの隣に寄り添ってくれていた」と感謝。また自身の演じた金子についての思いを語っていた中、突如客席から突如携帯のアラーム音が鳴り響いた。
しかし草川は表情一つ変えることなく、「おはようございます」と優しいジョークを飛ばす神対応を見せた。これには客席からも「わっ」と笑いが起こり、機転を利かせた行動でハプニングをさらりと乗り切った。
イベントには桜田ひより、木戸大聖、早瀬憩、唐田えりか、草川、荒木飛羽、風間太樹監督が参加した。
【全身ショット】透け感溢れる…パンツスタイルで登場した唐田えりか
原作は、田村茜氏による同名漫画。女子大生の田中信子（桜田ひより）、通称“モブ子”は、人見知りで控えめ、自分に自信がなく、いつも誰かの後ろにいるような存在。周囲の輪の中に入り込めず、“脇役”として生きてきた彼女だったが、同じスーパーで働く入江（木戸大聖）との出会いによって、少しずつ心が動き始める。
しかし草川は表情一つ変えることなく、「おはようございます」と優しいジョークを飛ばす神対応を見せた。これには客席からも「わっ」と笑いが起こり、機転を利かせた行動でハプニングをさらりと乗り切った。
イベントには桜田ひより、木戸大聖、早瀬憩、唐田えりか、草川、荒木飛羽、風間太樹監督が参加した。