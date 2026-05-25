5月28日に開幕するラリージャパンを前に、25日にABEMAで公開された特別企画にて、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が、愛車「GRヤリス」のカスタマイズを検討。総額約350万円にものぼる“ガチ仕様”への提案に対し「買います！」と宣言し、意欲を示した。

【映像】納車間もない愛車＆超高額カスタマイズ（実際の様子）

長田は、自身が7台目の愛車として購入し、4月10日に納車を報告したばかりの「GRヤリス」を伴い、スピードスケート金メダリストの高木菜那、ラリードライバーの兼松由奈とともに「GR Garage 東京深川」へ 。購入時にもお世話になったという営業スタッフから、カスタマイズの提案を受けることとなった 。ひとつ目の提案テーマはマシンの「軽量化」 。兼松が「車は軽い方が速いので、これだけパワーのある車を、軽くすればするだけ速くなるので」と解説する中、加瀬さんから具体的なプランが提示された 。

まず提案されたのは、ボンネットやドア内張りのカーボン仕様への変更、OZのラリー用ホイール、HKSのマフラー、BRIDEのシートといった内外装中心のパーツだ。これらによって「35kgくらいのダイエット」が可能になるというが、提示された見積もりは約200万円。これには長田も「200万！？」と目を見張り、高木からも「車買える。新しいの」とツッコミが入った。

ラリー出られるのに170万円は安い？

しかし、提案はこれだけにとどまらない。さらにラリーに出場するために必須となる装備として、車内のロールバー、車体下部を守るアンダーカバー、牽引フック、6点式シートベルトが追加で提案された。兼松が「絶対に組まないと出られない」「下回りを打った時車が壊れるので無いとダメです」と熱弁するこれらの装備には、さらに170万円の費用がかかるという。兼松が「え、なんか安く感じません？ラリー出られるのに170万円」と語る一方で、さらに安全性を考慮して消火器を「積めるだけ積んで」と提案されると、長田は「重くなっちゃう」「いらない消火器2本も3本も。使うような火災逃げます私」と返し、笑いを誘った。

一部の重複はあるものの、概算の総額が約350万円と説明されると、長田は腕を組み「あーーー、じゃあ、買います」とまさかの決断を下した。これには高木らも「えーーー！」「買っちゃうんですか！？」と驚愕。長田は「どうせするからね」としつつも、「ただ全部は無理」「じっくりやっていきたい」と段階的に進める意向を示したが、ロケ終了後には実際に店舗のテーブルで熱心に商談を進めるなど意欲満々だった。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）