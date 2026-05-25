歌手の島谷ひとみ（45）が24日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演し、意外なプライベートを明かした。

この日は東京・後楽園周辺を旅したが、お笑いトリオ「ハナコ」岡部大からの「東京ドーム周辺来られますか？」の質問に「ちょくちょく…ドームもコンサートとか見に来るし、後楽園ホールもボクシングとかプロレスとか時々来ますし」とスポーツ好きの一面をチラリ。

そして草野球チームを持っていることが明かされると「持ってる。私、オーナー」とうれしそうに告白。「私、広島出身で、広島といえばカープ。みんな赤い血が流れていて応援する空気なんですよ、老若男女。スタッフも野球やってたことがある（人がいて）いろいろなご縁があって、チームを作ってみんなの運動不足解消と、やってみようって言って」とチーム結成のいきさつを説明した。

島谷が2020年に立ち上げた「Hitomino Creap」はアーティストやタレント、元プロ野球選手などが所属。「勝ちより価値を」をテーマに年間20試合以上を行っているという。チーム名の「Hitomino Creap」については「目を細めて見るとHiroshima Carpに見えるんです」と笑った。

23年からは芸能界No.1野球チームを決める「STAR☆LEAGUE」で試合をしているそうで、「いろんな人たちと対戦して出会いのコミュニケーションになっていて」と明かす。オーナーの役割は「試合でヤジを飛ばす」ことだと笑い、「調子悪い人がいたら“昨日何やった!?”“奥さん大事にしろ！”“日頃の生活態度が出てるんだ”って」とジョークを交えて楽しそうに話していた。