【新NISA】「無理して月10万円」より「月3万円をコツコツ継続」のほうが得って本当ですか？ NISAは“途中引き出し”で複利効果が失われる!?「20年後の資産額」を比較

月3万円を20年間継続したときの複利効果

まずは家計に無理のない「月3万円」を、NISAで20年間積み立てた場合の結果を確認してみましょう。投資信託などを利用して年利5％で運用できたと仮定します。

毎月3万円を20年間（240ヶ月）積み立てた場合の投資元本は、3万円✕12ヶ月✕20年＝720万円です。この720万円を年利5％で運用し続けると、投資の利益が新たな利益を生む複利効果が働き、20年後の資産額は約1217万円に達します。

元本720万円に対し、利益は約497万円です。毎月3万円でも、長期間の運用によって1000万円を超える資産形成につながる可能性があります。



月10万円を積み立て、途中で引き出した場合

早く資産を増やそうと、無理して毎月10万円を積み立てても、生活資金が不足していれば、数年おきに訪れるライフイベントのたびにNISA口座から資金を引き出さざるを得なくなります。

例えば、毎年50万円を生活費や旅行費などに充て、さらに5年ごとに200万円を車の買い替えや教育費として取り崩したケースを考えてみましょう。

毎月10万円を積み立てると、1年目は運用益込みで資産は約123万円になります。しかし、そこから50万円を取り崩すと、残高は約73万円まで減少します。

2年目も、その残高に新たな積立と運用益が加わることで資産は増えていきますが、再び定期的な取り崩しを行うことにより、複利効果は大きく削られてしまう結果となりました。

さらに、5年目には、通常の50万円に加えて200万円の大きな支出が発生します。こうした取り崩しを20年間繰り返した場合、毎月10万円を積み立て続け、累計2400万円もの元本を投入したにもかかわらず、最終的な資産残高は約1234万円にとどまる試算となりました。



3.3倍の元本を入れながら、残高がほぼ同じ

ここで、「月3万円を継続した人」と、「月10万円を積み立てながら途中で何度も引き出した人」の結果を比較してみましょう。月3万円を20年間積み立てた人の元本は720万円で、最終的な資産額は約1217万円です。

一方、月10万円を積み立てながら都度引き出した人は、累計で2400万円もの元本を投入しているにもかかわらず、最終残高は約1234万円となりました。つまり、3.3倍以上の元本（差額1680万円）を投じても、20年後の資産額にはほとんど差が出なかったことになります。

さらに注目すべきなのは、「失われた複利効果」です。もし月10万円を一度も引き出さずに年利5％で20年間運用していれば、資産は約4058万円に達していました。しかし、今回のケースでは、最終残高1234万円に加え、途中で引き出した金額の合計は約1800万円です。つまり、合計しても約3034万円にしかなりません。

本来なら得られたはずの約1024万円もの利益を、途中の取り崩しによって失った計算になります。



NISAを成功させる鍵は「引き出さない金額設定」

現役世代は、住宅ローンや教育費、日々の生活費など多くの支出を抱えています。資産を増やしたいからと無理に投資額を増やしても、結果として生活資金が不足し、NISAをATM代わりに使う状態になってしまっては本末転倒です。

投資信託の基本は、「途中でやめないこと」と「複利を止めないこと」です。今の生活水準や家族との時間を大切にしたい人ほど、積立額は「途中で引き出さなくて済む金額」に設定するべきでしょう。

家族旅行や、たまの外食といった「今」の楽しみを犠牲にしてまで投資に回す必要はありません。手元に十分な現金を残し、精神的な余裕を保つことが、結果として20年後の資産額と人生全体の満足度の両方につながっていくのです。



長年放置することが複利効果を最大化する

早く資産を増やそうと無理して月10万円を積み立てても、家計が回らずに取り崩してしまえば、残りの運用期間で得られるはずだった複利効果が失われます。ライフイベントが控える世帯において大切なのは、生活を圧迫しない範囲の投資を、途中でやめずに長く続けることです。

ストレスなく、そして気がついたら資産がたまっているのがNISAの良い点です。ぜひ家計にとって無理のない金額設定で長く続け、複利効果を最大限に活用してください。



出典

金融庁 NISAとは

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー