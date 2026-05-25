「now and then」の意味は？まずは直訳してみるとわかるかも…！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

まずは直訳してみるとわかるかも…！

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「ときどき、たまに」でした！

「now and then」は、「ときどき、たまに」という意味のフレーズ。

「sometimes」と同じ意味の、より口語的な表現です。「now」＝「今」と「then」＝「そのとき」が繰り返されるイメージで、「ときどき、たまに」という意味になりますよ。

「Now and then I see a famous film star at my favorite restaurant.」

（私のお気に入りのレストランで、ときどき有名な映画スターを見かける）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。