「now and then」の意味は？まずは直訳してみるとわかるかも…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「now and then」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
まずは直訳してみるとわかるかも…！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ときどき、たまに」でした！
「now and then」は、「ときどき、たまに」という意味のフレーズ。
「sometimes」と同じ意味の、より口語的な表現です。「now」＝「今」と「then」＝「そのとき」が繰り返されるイメージで、「ときどき、たまに」という意味になりますよ。
「Now and then I see a famous film star at my favorite restaurant.」
（私のお気に入りのレストランで、ときどき有名な映画スターを見かける）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部