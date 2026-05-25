パパブブレ「グミフェスティバル」開催♡夏が楽しくなる限定グミが勢ぞろい

グミ好きさんにとって待ちに待った季節がやってきました♡Craft Candy Theater「PAPABUBBLE（パパブブレ）」では、一年に一度の人気イベント「グミフェスティバル」を開催。2026年5月25日（月）より公式サイトで予約受付がスタートし、6月4日（木）から全国店舗で販売されます。夏らしい爽やかな味わいから、思わず写真を撮りたくなる遊び心いっぱいのグミまで勢ぞろい。今だけの“ワクワクするグミ体験”をたっぷり楽しんでみませんか♪

夏限定♡ひんやり＆ご褒美グミ

この夏注目したいのは、見た目も味も爽やかな限定グミたち。

「ひんやりグミ（コーラ／グレープフルーツソーダ）」は各360円（税込）。口に入れた瞬間に感じる冷感が心地よく、暑い日にぴったりです。

しっかりした食感派には「ハードグミ（ラズベリー／パイン）」「ハードグミ（ブラッドオレンジ／洋梨）」各360円（税込）がおすすめ。タピオカパウダー入りで弾力たっぷり。

果実感を味わいたい日は「リッチグミ（メロン／マンゴー）」「リッチグミ（いちご／みかん）」各360円（税込）を。濃厚な果汁の風味が口いっぱいに広がります。

さらに夏気分を盛り上げる「かき氷グミ（ブルーハワイ／レモン）」360円（税込）も登場。ザラメのじゃりっとした食感が楽しく、まるで本物のかき氷みたい♡

セブンティーンアイス×ホワイトサワー®新作♡ぷにぷにゼリー入り青春アイス登場

遊び心たっぷり♡限定セット大集合

オンライン限定のポーチセットも見逃せません。

「オーロラカラビナポーチセットA（ひんやりグミ／かき氷グミ）」1,000円（税込）、「B（ハードグミ2種）」1,000円（税込）、「C（リッチグミ2種）」1,000円（税込）。

たっぷり楽しみたい方には「オーロラシェルポーチセット」2,000円（税込）。店舗では好きなグミを自由に選べるのもうれしいポイントです。

ユニークなラインアップも充実。「グミ麺（レモン／マスカット）」各880円（税込）は、本物の麺のような見た目にびっくり。

「チョコバナナグミ」「いちご2連グミ」は各1,280円（税込）で、お祭り気分を楽しめます。

「ダブルグミロリポップ」はレモン／ソーダ、ラズベリー／ライチ、ピーチ／アプリコットの3種類で各360円（税込）。

さらに「ひとくちグミ」1,500円（税込）は、ぶどう・パッションマンゴー・アセロラ・マスカットの4種入り。毎日少しずつ楽しみたくなる可愛さです♡

特別感たっぷり♡ギフトにもおすすめ

グミ好きさんへのプレゼントなら、スペシャル感のあるアイテムがおすすめ。

「【オンラインストア限定】グミケーキ」は直径約12cm、総重量600g超。レモン・ソーダ・いちご・ぶどう・オレンジ・洋梨の6種を楽しめて5,000円（税込）。

そして圧巻なのが「レインボーバブレッツ（28個入り）」3,500円（税込）。全28種のフレーバーが並ぶカラフルな見た目は、開けた瞬間に気分まで華やぎます。

味も見た目も驚きがいっぱいのパパブブレなら、いつものおやつ時間がもっと楽しく特別に♡

パパブブレのグミフェスティバルで夏を楽しもう♡

パパブブレの「グミフェスティバル」は、ひんやり爽やかな夏限定グミから、職人技が光るユニークなアイテムまで魅力がたっぷり。

自分へのちょっとしたご褒美にはもちろん、友人へのギフトにもぴったりです。

カラフルで可愛いグミに囲まれるだけで、毎日が少し楽しくなるはず♡この季節だけの特別なラインアップを、ぜひチェックしてみてくださいね♪