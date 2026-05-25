＜大相撲五月場所＞◇東京・両国国技館

【映像】目立つ席にひっそり座るお笑い界“達人”の姿

大相撲五月場所は、小結・若隆景（荒汐）が大関・霧島（音羽山）との優勝決定戦を制して2022年春場所以来、25場所ぶり自身2度目の幕内最高優勝を果たして幕を閉じた。今場所は東京・両国国技館での開催とあり、多くの著名人が会場に足を運んだが、中でも異彩を放つ人物の姿に「気配消しすぎ」「あれっ？おるやん！」など反響が相次いだ。

それは七日目のこと。十両八枚目・湘南乃海（高田川）と十両十枚目・翠富士（伊勢ヶ濱）の取組前、館内に入場してきたのは、十両四枚目・朝翠龍（高砂）。東の花道から館内に入る姿を中継カメラが映すと、土俵脇の目立つ席にお笑いの“達人”が静かに鎮座する様子が確認できた。

その人物とはねづっち。「ととのいました！」の掛け声に続く即興なぞかけでで一世を風靡（ふうび）したお笑い界の“達人”だ。

普段は赤いチェックのジャケットに白シャツ、それに黒い蝶ネクタイを合わせた格好でメディアに登場するが、この日は黒いTシャツとデニムパンツ姿というプライベート感あふれる姿で観戦。真剣に土俵に視線を送っていた。

土俵脇の目立つ席だが、ひっそりと座り観戦するねづっちの姿にファンは驚き。「あれっ？おるやん！」「気配消しすぎ」「ねづっちおるんか」「ジャケット着てないとわからん」などの声が相次いでいた。

千秋楽を終え、早くもファンの間では“相撲ロス”が叫ばれているが、来月6月13日、14日の日程で実施される予定のパリ公演には、左肩腱板損傷により今場所を休場した横綱・大の里（二所ノ関）が参加するとの報道もなされている。そして大相撲七月場所は、7月12日（日）から名古屋・IGアリーナにて開催される。（ABEMA／大相撲チャンネル）