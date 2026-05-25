栃木県で「老後に住みたい」と思う市ランキング！ 2位「日光市」を抑えた1位は？【2026年調査】
過ごしやすい初夏の陽気に包まれ、お出かけや旅行の計画とともに「将来の移住」へ関心が高まる時期を迎えました。年齢を重ねても快適に、そして安心して暮らせる理想の街について考えてみませんか。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、栃木県で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「日光市は世界遺産の日光東照宮をはじめ、自然豊かな環境が整っている点が魅力です。北海道外の歴史的な観光地に老後住んでみたいという憧れがあり、温泉も豊富で体に優しい環境で余生を過ごしたいという希望に合っています」（30代女性／北海道）
「温泉や自然が多いイメージでゆったり暮らせそうなので。歴史ある街並みも魅力に感じます」（40代女性／福岡県）
「歴史的遺産があるからです」（50代女性／富山県）
▼回答者コメント
「ある程度都会で食べ物が美味しいところが良い」（40代男性／大阪府）
「栃木県の中心都市で、医療機関・商業施設・交通網が圧倒的に充実しており、新幹線やバス網もあり、車がなくなった後も比較的暮らしやすい点が老後向きとして高評価で、実際に住みたい街や住みここちで県内1位の調査結果もあるからです」（60代女性／愛知県）
「餃子が好きで毎日でも食べたいぐらいだから」（40代女性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、栃木県で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：日光市／44票世界遺産である「日光の社寺」を擁し、豊かな大自然と深い歴史が融合する観光都市です。華厳の滝や中禅寺湖など四季折々の美しい景観が楽しめるほか、鬼怒川温泉をはじめとする名湯も点在。日常の中に非日常の癒やしがあり、穏やかなセカンドライフを送る地として高い人気を集めています。
▼回答者コメント
「日光市は世界遺産の日光東照宮をはじめ、自然豊かな環境が整っている点が魅力です。北海道外の歴史的な観光地に老後住んでみたいという憧れがあり、温泉も豊富で体に優しい環境で余生を過ごしたいという希望に合っています」（30代女性／北海道）
「温泉や自然が多いイメージでゆったり暮らせそうなので。歴史ある街並みも魅力に感じます」（40代女性／福岡県）
「歴史的遺産があるからです」（50代女性／富山県）
1位：宇都宮市／144票栃木県の県庁所在地であり、新幹線も停車する交通の要衝です。商業施設や医療機関が非常に充実しており、生活の利便性が抜群。さらに「餃子の街」としての活気や、LRT（次世代型路面電車）の開業による先進的な街づくりも魅力で、老後の暮らしやすさと快適さを兼ね備えた万能な都市として圧倒的な票を集めました。
▼回答者コメント
「ある程度都会で食べ物が美味しいところが良い」（40代男性／大阪府）
「栃木県の中心都市で、医療機関・商業施設・交通網が圧倒的に充実しており、新幹線やバス網もあり、車がなくなった後も比較的暮らしやすい点が老後向きとして高評価で、実際に住みたい街や住みここちで県内1位の調査結果もあるからです」（60代女性／愛知県）
「餃子が好きで毎日でも食べたいぐらいだから」（40代女性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)