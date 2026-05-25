「頑張り過ぎてないですか？」中川翔子、双子の大量の離乳食を手作り「もうこんなに食べれるんですね」
タレントの中川翔子さんは5月25日、自身のInstagramを更新。双子のための離乳食ストック作りの様子を公開しました。
【写真】中川翔子、大量の離乳食を手作り
コメント欄には「美味しそうな離乳食ですね 素晴らしい」「離乳食大変ですねいろいろ考えてすごいですね 双子ちゃん喜びでしょう」「冷凍ストック頑張って偉い」「しょこたんさすがです ベビちゃん達喜ぶね 栄養満点」「双子ちゃんもうこんなに食べれるんですね」などの声が寄せられています。中には「『離乳食作り』頑張り過ぎてないですか？」といった声も。
(文:五六七 八千代)
【写真】中川翔子、大量の離乳食を手作り
愛情たっぷりの離乳食ストックを手作り中川さんは「離乳食！冷凍ストック作りまた色々やりました」とつづり、19枚の写真と1枚の画像を披露。カラフルな離乳食がずらりと美しく並んだ冷凍トレーや、2人分並んだ子ども用食器、そして双子を抱っこする中川さんの姿などが収められています。また、投稿では「ブレンダーしたにんじんたまねぎ、きざんだほうれん草、シーチキンのせて」「いただいた赤ちゃん用茅乃舎出汁で柔らかく煮たら普通にめちゃおいしそう」といった調理の裏側も紹介。具体的なメニューや便利なだしの活用法など、中川さんならではのこだわりを明かしています。
納豆に初挑戦！17日には「離乳食 初めて納豆に挑戦！」とつづり、双子が初めて納豆に挑戦した様子を公開しました。「心配だったけど満面の笑顔くれました大好きみたい！」と、報告しました。コメントでは「安定の可愛いさ」「沢山食べてくれると嬉しいですよね」「新米ママ頑張れ〜」などの声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)