郵便局限定『コジコジ』グッズが登場！ 日常使いしやすい“ショルダー付きバッグ”など全5種
さくらももこ原作の『コジコジ』を題材にしたグッズが、5月29日（金）から、全国の郵便局および「郵便局のネットショップ」限定で発売される。
【写真】かわいい柄の「シェルポーチ」も！ 郵便局限定グッズ一覧
■配達員風の格好がかわいい
今回レッグスが手掛け郵便局限定で発売されるのは、配達員風の格好をしたコジコジと次郎のデザインがポイントのキュートなグッズ全5種類。
ラインナップには、サイドの柄がおしゃれでちょっとしたおでかけに最適な「ショルダー付きバッグ」や、内側に便利なポケットが付いたちょうどいいサイズ感の「シェルポーチ」など、日常使いしやすい商品が展開される。
また、郵便局らしいアイテムの「ロール付箋」や「通帳ケースA」、「通帳ケースB」も登場し、日常使いしやすい商品が勢ぞろいする。
【写真】かわいい柄の「シェルポーチ」も！ 郵便局限定グッズ一覧
■配達員風の格好がかわいい
今回レッグスが手掛け郵便局限定で発売されるのは、配達員風の格好をしたコジコジと次郎のデザインがポイントのキュートなグッズ全5種類。
ラインナップには、サイドの柄がおしゃれでちょっとしたおでかけに最適な「ショルダー付きバッグ」や、内側に便利なポケットが付いたちょうどいいサイズ感の「シェルポーチ」など、日常使いしやすい商品が展開される。
また、郵便局らしいアイテムの「ロール付箋」や「通帳ケースA」、「通帳ケースB」も登場し、日常使いしやすい商品が勢ぞろいする。