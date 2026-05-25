（RECNA 河合 公明 副センター長）

「最終文書が採択されなかったというところに光を当てると、それは事実だが、何が合意されていたのか、その部分が抜け落ちてしまうと議論の重要な部分を見失ってしまう」

NPT再検討会議が閉幕するまでの1週間、ニューヨークで傍聴した長崎大学核兵器廃絶研究センターの河合 公明 副センター長。

最終文書は採択されなかったものの、会議で何が議論されたかが重要だとしています。

（RECNA 河合 公明 副センター長）

「議長が話した内容で、私が特に印象に残ったのは『合意の形成がなかったということは、そこに至る努力がなかったということを意味しない』そういう趣旨の発言があった。厳しい核軍縮に対して向かい風の中にもかかわらず、過去にした核廃絶に向けた約束というのは引き続き有効なのだと。では今後どうするという議論は、引き続きできるという合意があるということになる」

核を取り巻く国際情勢が緊迫化する中、11月には核兵器禁止条約の再検討会議が開かれます。

（RECNA 河合 公明 副センター長）

「(NPT再検討会議で)積み残された課題をしっかり議論をしていく場として重要な意味がある。核軍縮に関する国際法というのは大きく2つ。 核兵器不拡散条約と核兵器禁止条約。 重要なことは、両方とも国際法として効力を持っているということ」

河合副センター長は2つの条約の再検討会議が同じ年に行われる重要性に触れ、引き続き動向を注視していくと話しています。