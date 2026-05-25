アメリカ・ニューヨークで開かれていたNPT＝核拡散防止条約の再検討会議は22日、核軍縮の方向性を示す最終文書を採択できないまま閉幕しました。

3回連続の決裂に被爆地・長崎からは、深い失望とNPT体制の維持に懸念する声が聞かれました。

（NPT再検討会議 ビエット 議長）

「我々が最善を尽くしたにもかかわらず、本会議では実質的な作業について合意に達する見込みがないと承知している」

ニューヨークの国連本部で開かれていたNPT再検討会議は、核保有国と非保有国の対立や国際情勢の分断を背景に最終文書が採択されませんでした。

今回、議長国のベトナムは協議を踏まえ、最終文書の草案を4度にわたって改訂。

北朝鮮の非核化を支持する項目を削除するなど、妥協点を探りましたが、イランの核開発を巡って、アメリカとイランが非難の応酬を繰り広げるなど溝は埋まらず、成果には結びつきませんでした。

過去2回の会議に続く3回目の決裂に、長崎市の鈴木市長は…。

（鈴木 長崎市長）

「NPT体制が事実上機能しないままに制限なき軍拡競争が繰り広げられる。そして『武力には武力を』の負の連鎖が加速して核戦争に突き進みかねない」

会議に参加した被爆者も、NPTの維持体制に懸念を示しました。

（県平和運動センター被爆者連絡協議会 川副 忠子議長）

「採択されないのではと、始まった時から感じた。NPT体制が壊れそうな感じがするが、加盟国の力に期待をしたい。日本政府にも頑張ってほしい」

（県被爆者手帳友の会 朝長 万左男 会長）

「我々は核廃絶をあきらめているわけではなく、NPTの締約国の人たちと話してみても、彼らも将来の核廃絶をあきらめているわけではない。それははっきりしている」

現地で会議を傍聴しサイドイベントを主催した若者たちは。

（ナガサキ・ユース代表団 嶺井 花音さん）

「世界各地からの若者や団体が来ていて、それぞれ国は違えど同じ(核廃絶という)目標に向かって取り組んでいることを実感した。こういう若者が増えて行ったら国際情勢は明るくなるのではと感じる」

核を取り巻く課題の大きさを痛感しながらも、核廃絶に向けた思いを新たにしていました。