アメリカ・ニューヨークで開かれていたNPT＝核拡散防止条約の再検討会議は、最終文書を採択できず、決裂しました。被爆者からは落胆の声があがっています。



国連本部で開かれていたNPT＝核拡散防止条約の再検討会議。初日から各国が対立する中、核軍縮の方向性を示す最終文書の草案は、4度にわたって改訂されました。

最大の焦点は、「イランはいかなる核兵器も追求、開発、取得してはならない」という文言で、保留を示す括弧でくくられていました。

最終日まで水面下の協議が続きましたが採択には至りませんでした。2015年以降、3回連続での決裂です。これを受け、被爆者は…





■県被団協 箕牧智之 理事長「残念な気持ちで、とうとうこれで終わったんかと。成果が見えずまとまらずで、これから世界の平和がだんだん崩れていくんじゃないか。最後までなんとかしてまとめあげてほしかった、というのが私たちの気持ちですよ。」多くの観光客でにぎわう平和公園。訪れた人からも、落胆の声が聞かれました。■関西からの観光客「残念です。やっぱりみんなが平和でいったらいいんじゃないかと思う。」■愛知からの観光客「進まないよね。みんなね。手放したくないもんね。難しいよね。」■大分からの観光客「この悲惨さというのは繰り返してはいけないし、この場に足を運んでもらって、あの時の悲惨さをもっと考えていただきたい。」各国の溝は最後まで埋まらず幕を閉じたNPT再検討会議。次回の開催は2031年ですが、NPT体制の形骸化が懸念されます。【2026年5月25日 放送】