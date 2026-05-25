五島や平戸など長崎の島々を舞台にした歴史小説の出版に合わせて、直木賞作家・澤田瞳子さんのトークショーが大村市で開かれました。

大村市のミライon図書館で開かれたのは、直木賞作家・澤田瞳子さんの最新作「金波銀波」の刊行を記念したトークショーです。

「金波銀波」は、平安時代の長崎や大宰府そして西国の島々を舞台に海賊や長崎の商人、太宰府の役人などが複雑に絡み合うスペクタクル活劇です。

約50人のファンを前に澤田さんは、「執筆の動機」や、実際に長崎へ足を運んで熱心に重ねたという「取材時の秘話」などをユーモアたっぷりに披露しました。

（澤田 瞳子さん）

「五島のほうは初めてで、長崎の港から各方面に船が出てるんだということにびっくりだったし、海の上って本当に自由なんだという印象をその時に受けたのも作品に反映されている」

（来場者）

「長崎との歴史のからみ、非常に楽しかった」

（来場者）

「平戸も舞台にして書かれている小説ということで読ませてもらって、先生と直接お目にかかれてうれしかった」

トークショーのあとにはサイン会も行われ、訪れた人たちはお目当ての本を手に、憧れの作家との貴重な交流のひとときを楽しんでいました。