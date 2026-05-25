木戸大聖、桜田ひよりからの“むちゃぶり”にタジタジ 映画の宣伝ポーズをサプライズで全力披露「モ！」
俳優の桜田ひよりと木戸大聖が25日、都内で行われた映画『モブ子の恋』公開直前イベントに出演。桜田のむちゃぶりに木戸がタジタジになる場面があった。
【全身ショット】透け感溢れる…パンツスタイルで登場した唐田えりか
原作は、田村茜氏による同名漫画。女子大生の田中信子（桜田ひより）、通称“モブ子”は、人見知りで控えめ、自分に自信がなく、いつも誰かの後ろにいるような存在。周囲の輪の中に入り込めず、“脇役”として生きてきた彼女だったが、同じスーパーで働く入江（木戸大聖）との出会いによって、少しずつ心が動き始める。
冒頭、お互いの印象を聞かれた2人。桜田は木戸の穏やかで包容力のある姿に救われたと感謝した一方で、「すごくおもしろい一面も持っていて…」と告白。続けて「一発芸をやってくれたりとか、この舞台あいさつで、なんか披露したいことがあるみたいで」と木戸に目を向けた。
まさかのフリに木戸は激しく動揺するも、「今日はそういうわけではなくて…」と回避し、映画の宣伝ポーズを突然披露することに。木戸は「モ」の字をジェスチャーとともに、「モ！」と大きな声で映画をPRした。
この一連の出来事はイベントの進行の台本にはない正真正銘のサプライズだったことを司会者が明かし、木戸の勇気に会場全体から温かい拍手が送られた。
イベントにはこのほか、早瀬憩、唐田えりか、草川拓弥、荒木飛羽、風間太樹監督が参加した。
【全身ショット】透け感溢れる…パンツスタイルで登場した唐田えりか
原作は、田村茜氏による同名漫画。女子大生の田中信子（桜田ひより）、通称“モブ子”は、人見知りで控えめ、自分に自信がなく、いつも誰かの後ろにいるような存在。周囲の輪の中に入り込めず、“脇役”として生きてきた彼女だったが、同じスーパーで働く入江（木戸大聖）との出会いによって、少しずつ心が動き始める。
まさかのフリに木戸は激しく動揺するも、「今日はそういうわけではなくて…」と回避し、映画の宣伝ポーズを突然披露することに。木戸は「モ」の字をジェスチャーとともに、「モ！」と大きな声で映画をPRした。
この一連の出来事はイベントの進行の台本にはない正真正銘のサプライズだったことを司会者が明かし、木戸の勇気に会場全体から温かい拍手が送られた。
イベントにはこのほか、早瀬憩、唐田えりか、草川拓弥、荒木飛羽、風間太樹監督が参加した。