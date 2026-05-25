倉科カナ、華やかドレス姿で歴史的快挙の今村聖奈を祝福「立ち会えて本当に光栄でした」
俳優の倉科カナ（38）が25日、自身のインスタグラムを更新。24日に東京競馬場で行われたJRAのGI競走「第87回 オークス」のプレゼンターを務めたことを報告した。
【写真】「立ち会えて本当に光栄でした」ドレス姿で歴史的快挙の今村聖奈を祝福した倉科カナ
倉科は「思い出の写真と共に」と書き出し「JRA第87回オークスでプレゼンターを務めさせて頂きました」と報告。「オークスは“特別な舞台”という印象があったんだけど、、実際にその空気を体感すると、騎手の皆さん、一頭一頭、一頭一頭に関わる全ての皆様がこの日のために積み重ねてきたものを感じて、胸がすごく熱くなりました」とつづった。
続けて「今村聖奈さん、ジュウリョクピエロさん、そして関係者の皆さま、本当におめでとうございます 歴史的瞬間に立ち会えて本当に光栄でした」と投稿。「素敵な衣装も着させて頂きました」とし、写真では華やかなドレス姿を披露した。
【写真】「立ち会えて本当に光栄でした」ドレス姿で歴史的快挙の今村聖奈を祝福した倉科カナ
倉科は「思い出の写真と共に」と書き出し「JRA第87回オークスでプレゼンターを務めさせて頂きました」と報告。「オークスは“特別な舞台”という印象があったんだけど、、実際にその空気を体感すると、騎手の皆さん、一頭一頭、一頭一頭に関わる全ての皆様がこの日のために積み重ねてきたものを感じて、胸がすごく熱くなりました」とつづった。
続けて「今村聖奈さん、ジュウリョクピエロさん、そして関係者の皆さま、本当におめでとうございます 歴史的瞬間に立ち会えて本当に光栄でした」と投稿。「素敵な衣装も着させて頂きました」とし、写真では華やかなドレス姿を披露した。