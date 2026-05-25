スペイン・サッカー連盟は25日、6月に開幕するサッカーW杯北中米大会に臨む同国代表メンバー26人を発表した。18歳のFWラミン・ヤマル（バルセロナ）らが選出された。今季国内リーグ制覇を達成したバルセロナからは8人が選ばれた一方、リーグ2位のレアル・マドリードからの選出はゼロとなった。

今大会の目玉の一人と見られていたヤマルは、4月22日のセルタ戦で左足ハムストリングを負傷。バルセロナでの残りのシーズンを全休し、W杯出場も危ぶまれていた。

FIFAランキング2位のスペインは、欧州予選を無敗で突破。W杯本大会の1次リーグではグループHに入り、ウルグアイ、サウジアラビア、カボベルテと対戦する。

＜スペイン代表メンバー＞

▽GK

ウナイ・シモン（ビルバオ）

ダビド・ラヤ（アーセナル）

ジョアン・ガルシア（バルセロナ）

▽DF

マルク・ククレリャ（チェルシー）

アレハンドロ・グリマルド（レバークーゼン）

パウ・クバルシ（バルセロナ）

エメリク・ラポルト（ビルバオ）

マルク・プビル（アトレチコ・マドリード）

エリック・ガルシア（バルセロナ）

マルコス・リョレンテ（アトレチコ・マドリード）

ペドロ・ポロ（トットナム）

▽MF

ペドリ（バルセロナ）

ファビアン・ルイス（パリSG）

マルティン・スビメンディ（アーセナル）

ガビ（バルセロナ）

ロドリ（マンチェスター・シティ）

アレックス・バエナ（アトレチコ・マドリード）

ミケル・メリノ（アーセナル）

▽FW

ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダード）

ダニエル・オルモ（バルセロナ）

ニコ・ウィリアムズ（ビルバオ）

イエレミ・ピノ（クリスタルパレス）

フェラン・トレス（バルセロナ）

ボルハ・イグレシアス（セルタ）

ビクトル・ムニョス（オサスナ）

ラミン・ヤマル（バルセロナ）