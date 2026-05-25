スペイン代表 W杯メンバー26人発表 18歳“神童”ヤマルが初の大舞台へ バルセロナから8人選出
スペイン・サッカー連盟は25日、6月に開幕するサッカーW杯北中米大会に臨む同国代表メンバー26人を発表した。18歳のFWラミン・ヤマル（バルセロナ）らが選出された。今季国内リーグ制覇を達成したバルセロナからは8人が選ばれた一方、リーグ2位のレアル・マドリードからの選出はゼロとなった。
今大会の目玉の一人と見られていたヤマルは、4月22日のセルタ戦で左足ハムストリングを負傷。バルセロナでの残りのシーズンを全休し、W杯出場も危ぶまれていた。
FIFAランキング2位のスペインは、欧州予選を無敗で突破。W杯本大会の1次リーグではグループHに入り、ウルグアイ、サウジアラビア、カボベルテと対戦する。
＜スペイン代表メンバー＞
▽GK
ウナイ・シモン（ビルバオ）
ダビド・ラヤ（アーセナル）
ジョアン・ガルシア（バルセロナ）
▽DF
マルク・ククレリャ（チェルシー）
アレハンドロ・グリマルド（レバークーゼン）
パウ・クバルシ（バルセロナ）
エメリク・ラポルト（ビルバオ）
マルク・プビル（アトレチコ・マドリード）
エリック・ガルシア（バルセロナ）
マルコス・リョレンテ（アトレチコ・マドリード）
ペドロ・ポロ（トットナム）
▽MF
ペドリ（バルセロナ）
ファビアン・ルイス（パリSG）
マルティン・スビメンディ（アーセナル）
ガビ（バルセロナ）
ロドリ（マンチェスター・シティ）
アレックス・バエナ（アトレチコ・マドリード）
ミケル・メリノ（アーセナル）
▽FW
ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダード）
ダニエル・オルモ（バルセロナ）
ニコ・ウィリアムズ（ビルバオ）
イエレミ・ピノ（クリスタルパレス）
フェラン・トレス（バルセロナ）
ボルハ・イグレシアス（セルタ）
ビクトル・ムニョス（オサスナ）
ラミン・ヤマル（バルセロナ）