今年２月に硬式野球部員２人が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で書類送検され、部員のＳＮＳ不適切利用で今月９日まで３か月の対外試合禁止処分を受けた日大三（東京）が２５日、処分後初めて取材に応じた。

東京・町田市内の同校グラウンドで三木有造監督（５２）が取材に応じ、今夏の西東京大会に出場する意向を明らかにした。同校野球部は２月１２日から活動を休止し、３月７日に春季東京都大会の出場辞退を発表。その後、４月１３日から活動を再開させ、対外試合禁止処分が開けた今月１０日から練習試合も再開させている。

三木監督の主な一問一答は以下の通り。

―保護者とのミーティング等は行ってきたのか。

「学校の校長、副校長が保護者に対してもすごく真摯（しんし）に対応していただいて、私自身も保護者の方に『このようなことは絶対ないように指導させていただきます』ということも含めて、何度も何度も生徒ともミーティングを繰り返しやってきました」

―ミーティングの中で生徒の意見を聞き、三木監督の中で印象に残っていることは。

「チーム全体、学校全体で受け止めて、もう一回、一からやり直そうという気持ちでやってくれているのかなと思います」

―現在の選手の様子は。

「２か月も空いて、大きく筋肉量が落ちたりなどもあった。追い込んでということよりも、まず体力を回復させるところに力を入れて、だいぶ動ける体にはなってきていると思います」

―チームの雰囲気は。

「もう以前よりも明るくやっている。野球がやれる、やらせてもらっているという感じでやってくれています」

―夏の大会の目標は。

「こういうことがあって、やらせてもらえるのなら力いっぱい、もう精いっぱい頑張るしかない。皆さんからもう一回応援されるしっかりとしたチームに向けて、頑張っていこうと。しっかりやろうというところです」

―チームはどういう野球を目指しているか。

「やれるべきことをしっかりやることですね。こういうことがあったからではないんですけれど、一生懸命に頑張るということだと思います」

―三木監督の中で「夏の大会も出られないのではないか」という思いがよぎったことはあったか。

「正直、ありました。日本高野連、東京都高野連に学校としても所属しますので、そこのご判断がどうなるかということもあった。（夏の西東京大会に）出場しないというよりも、夏も超えてという処分（期間）の判断もあるのかな…というのは正直ありました」

―夏の大会は何を掲げていくか。

「もうやるしかない。やるべきことをやります」