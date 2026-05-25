２５日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）にタレントの薬丸裕英（６０）が出演。１０代の頃から知る黒柳徹子を前に、人気絶頂の１９９０年に結婚したアイドル歌手だった妻・石川秀美さんへの感謝を語った。

薬丸は８１年、ＴＢＳドラマ「２年Ｂ組仙八先生」でデビュー。翌年に「シブがき隊」を組む本木雅弘、布川敏和も同ドラマでデビュー。９０年６月に秀美さんと婚約、妊娠６か月であることも発表し話題となった。秀美さんは結婚後、芸能界を引退。同年１０月に第１子となる長男を出産。その後、次男の隼人（サッカー選手でヨーロッパ在住）、長女、三男、次女も誕生した。

ハワイで暮らす三男は今年大学を卒業。次女は高校を卒業し、アメリカの大学に進学する予定だという。黒柳に「あなた、ずっと学費を払い続けてなければいけない。あと４年」と言われると、「妻も節目（還暦）を迎えますし、家族にとって転換期であることは間違いないですね。頑張ります」と返した。

秀美さんとは知り合ってから結婚して約４５年。「１６歳で知り合って…一番の理解者だと思います」と薬丸。引退して５人の子どもを育てた秀美さんについて「結婚する時にお手伝いさんやベビーシッターさんをお願いしないで、２人で育てていこうねと約束した。妻は本当に大変だったと思います。お弁当作りや洗濯や、眠る時間は少なかったと思います」とねぎらった。

長年続く弁当作りは、次女が高校を卒業する今年でようやく終わるという。それを聞いた黒柳は「よくやってるわね。考えただけでゾッとする、毎日（弁当を）作るなんて！」と叫んでいた。

妻の還暦祝いは「パーティーはやらないで、２人で国内の旅行をしたいと言われている」と薬丸。プレゼントも誕生日、結婚記念日、クリスマスと欠かさず贈っていると話すと、黒柳は「いいわね。ほしいからやるわけじゃないけど、ご褒美はあったらうれしいじゃない。偉い」と、絶賛していた。