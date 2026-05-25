信州ブレイブウォリアーズの感謝祭 選手もリラックス 選手もブースターも自然と笑顔に シーズン終了でヘッドコーチや9人の選手の退団発表【長野】
バスケットボールB2リーグを4位で終えた信州ブレイブウォリアーズは24日、感謝祭を開き、ブースターと交流しました。
感謝祭の最後には、今季限りで退団する選手たちからの最後のメッセージも。
24日、長野市のホワイトリングで開かれた、信州ブレイブウォリアーズの感謝祭。
入場口では選手たちが出迎えに。
ブースターは大盛り上がり。
ブースター
「福井戦が一番印象的で、最後ダウム選手が入っていって、ファールもらえたところは、なんていったらいいかわからない感情になりました」
ブースター
「松本の地区優勝が決まったシーンは、現地で見られたので、あれはすごく感動的で、よかったなと思いました」
東地区優勝やプレーオフでの劇的な逆転勝利など、さまざまなシーンでブースターを沸かしたウォリアーズ。
この日は、選手たちもリラックス。
選手もブースターも、自然と笑顔になる特別な時間を過ごしました。
シーズン終了は、選手との別れの時でもあります。
ウェイン・マーシャル選手
「この9年間、サポーターの皆さんが、温かく歓迎してくれたおかげで、素晴らしいシーズンを過ごすことができました。ありがとうございました」
勝久マイケルヘッドコーチ
「皆さんに言いたいのは、感動をもらっているのはこちらです。皆さんを見て、いつも感動していました。アイラブユー。8年間ありがとうございました。」
ウォリアーズは、8季シーズン率いた勝久マイケルヘッドコーチのほか、主軸のウェイン・マーシャル選手など9人の選手の退団が発表されています。
ウェイン選手のファン
「さみしいです。またどこかで見られたらいいなと思います」
渡邉選手のファン
「もしまた復活したら、パワープレイたくさん見せてください」
9月から始まる新シーズン。
ウォリアーズの戦いの場は、新設される「Bリーグプレミア」へ
新たな指揮官の下、また信州を沸かしてくれることに期待です。