バスケットボールB2リーグを4位で終えた信州ブレイブウォリアーズは24日、感謝祭を開き、ブースターと交流しました。

感謝祭の最後には、今季限りで退団する選手たちからの最後のメッセージも。



24日、長野市のホワイトリングで開かれた、信州ブレイブウォリアーズの感謝祭。



入場口では選手たちが出迎えに。

ブースターは大盛り上がり。





今季、印象に残っているシーンは？ブースター「福井戦が一番印象的で、最後ダウム選手が入っていって、ファールもらえたところは、なんていったらいいかわからない感情になりました」ブースター「松本の地区優勝が決まったシーンは、現地で見られたので、あれはすごく感動的で、よかったなと思いました」東地区優勝やプレーオフでの劇的な逆転勝利など、さまざまなシーンでブースターを沸かしたウォリアーズ。この日は、選手たちもリラックス。選手もブースターも、自然と笑顔になる特別な時間を過ごしました。シーズン終了は、選手との別れの時でもあります。ウェイン・マーシャル選手「この9年間、サポーターの皆さんが、温かく歓迎してくれたおかげで、素晴らしいシーズンを過ごすことができました。ありがとうございました」勝久マイケルヘッドコーチ「皆さんに言いたいのは、感動をもらっているのはこちらです。皆さんを見て、いつも感動していました。アイラブユー。8年間ありがとうございました。」ウォリアーズは、8季シーズン率いた勝久マイケルヘッドコーチのほか、主軸のウェイン・マーシャル選手など9人の選手の退団が発表されています。ウェイン選手のファン「さみしいです。またどこかで見られたらいいなと思います」渡邉選手のファン「もしまた復活したら、パワープレイたくさん見せてください」9月から始まる新シーズン。ウォリアーズの戦いの場は、新設される「Bリーグプレミア」へ新たな指揮官の下、また信州を沸かしてくれることに期待です。