6月から、またもや私たちの身近な様々な商品の値上げが予定されています。

スーパーなどを取材しました。

マルショク東大道店

◆TOS渡辺一平記者

「大分市内のスーパーです。料理には欠かせないこちらの食用油も6月から値上げが予定されています」

日清オイリオグループでは、6月1日の納入分から家庭用食用油を11％から15％値上げします。

原油価格の高騰に伴う、物流や包装資材にかかる費用の大幅な上昇などを理由としています。

また明星食品も6月から即席めんを値上げに。

こうした動きに消費者は…。

◆客

「（値段が）上がるとやっぱり大変」

「もう広告の品を一生懸命やりくりしながらという感じ」

値上げが相次ぐ中、こちらのスーパーでは割り引きクーポンをアピールしお客を呼びこもうとしています。

◆マルショク東大道店一宮善啓店長

「商品の値上げなどもあると思うが、そこは企業努力で少しずつという形を取っていくことになる」

ジェームス下郡店

一方、こちらは大分市内のカー用品店。6月から値上げとなるのはタイヤです。

値上げ前に買い求める客が増えていて2025年の同じ時期の1.5倍ほどの本数が売れているということです。

◆ジェームス下郡店山元貴文店長

「1本が5％、10％でも何千円と変わってくるのでそこはお財布にも優しくということで早めの交換をおすすめしていきたい」

6月も相次ぐ値上げ。家計に厳しい状況は今後も続きそうです。