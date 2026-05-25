広島から世界に挑む意味…盛大な壮行セレモニーに決意深めたGK大迫敬介「その期待にもしっかりと応えたい」
第二の故郷となった広島の地で盛大に見送られ、勝負の舞台に乗り込んできた。日本代表GK大迫敬介(広島)は25日、国内組のGK早川友基(鹿島)とDF長友佑都(FC東京)とともに北中米W杯に臨む国内合宿初日に合流。「こうやってユニフォームを着ると実感が沸いてきた。人生で大きな分岐点だと思う。まずはチームとして結果を出しながら、自分にできることをやっていきたい」と決意を述べた。
第2次森保ジャパン発足以降、GK陣で最も多くの活動に参加してきた大迫は今回が初のW杯。東京五輪世代から切磋琢磨してきたGK鈴木彩艶(パルマ)、昨年7月から急台頭した昨季JリーグMVPの早川との盤石のトリオで本大会に臨むことが決まった。
3人のキーパーチームは下田崇GKコーチも「GK同士で争っているというよりもみんなで高め合っている。試合に出る選手が決まった場合はあとの選手がサポートするということでこっちが何かを言うことなく、しっかり高め合っていけている。いいグループなので何も心配はない」と絶大な信頼を寄せる間柄。大迫も「お互いがしっかりと尊敬し合いながら練習できているし、プレースタイルが違う中でもお互いのいいところを盗み合いをしながら、高め合っていける関係だと思う」と手応えを口にする。
大迫は代表活動のためJリーグ百年構想リーグのプレーオフラウンドに出場できないこともあり、直近の試合は欠場。それでも試合後にはエディオンピースウイング広島のピッチで壮行セレモニーが開かれ、サポーターからの盛大な祝福と激励を受けて広島の地を旅立っていた。
公式戦のピッチでこれほど大きなセレモニーが開かれるのは世界的にも珍しい立場。中学時代に故郷の鹿児島を離れ、高校時代に移り住んだ広島の期待を背負った紫の守護神は「たくさんのサポーターが残ってくれて期待を感じた。自分がお世話になったクラブから(W杯に)出ることに意味があると思うし、僕がユースからチームにいるというのもみんなわかってくれて送り出してくれたので、その期待にもしっかりと応えたい」と決意を新たにしていた。
(取材・文 竹内達也)
3人のキーパーチームは下田崇GKコーチも「GK同士で争っているというよりもみんなで高め合っている。試合に出る選手が決まった場合はあとの選手がサポートするということでこっちが何かを言うことなく、しっかり高め合っていけている。いいグループなので何も心配はない」と絶大な信頼を寄せる間柄。大迫も「お互いがしっかりと尊敬し合いながら練習できているし、プレースタイルが違う中でもお互いのいいところを盗み合いをしながら、高め合っていける関係だと思う」と手応えを口にする。
大迫は代表活動のためJリーグ百年構想リーグのプレーオフラウンドに出場できないこともあり、直近の試合は欠場。それでも試合後にはエディオンピースウイング広島のピッチで壮行セレモニーが開かれ、サポーターからの盛大な祝福と激励を受けて広島の地を旅立っていた。
公式戦のピッチでこれほど大きなセレモニーが開かれるのは世界的にも珍しい立場。中学時代に故郷の鹿児島を離れ、高校時代に移り住んだ広島の期待を背負った紫の守護神は「たくさんのサポーターが残ってくれて期待を感じた。自分がお世話になったクラブから(W杯に)出ることに意味があると思うし、僕がユースからチームにいるというのもみんなわかってくれて送り出してくれたので、その期待にもしっかりと応えたい」と決意を新たにしていた。
(取材・文 竹内達也)
「サンフレッチェ広島を背負って日本代表として戦えることを誇りに思いながら、楽しんできたい」— サンフレッチェ広島【公式】 (@sanfrecce_SFC) May 23, 2026
日本代表に選出された #大迫敬介 選手の壮行セレモニーの様子
行ってこい、我等の大迫敬介#sanfrecce #NEWVIOLET #Jリーグ #超熱狂大万博 pic.twitter.com/WeGT5w7nRY