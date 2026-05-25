「サンフレッチェ広島を背負って日本代表として戦えることを誇りに思いながら、楽しんできたい」



日本代表に選出された #大迫敬介 選手の壮行セレモニーの様子

行ってこい、我等の大迫敬介#sanfrecce #NEWVIOLET #Jリーグ #超熱狂大万博 pic.twitter.com/WeGT5w7nRY