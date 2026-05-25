　第二の故郷となった広島の地で盛大に見送られ、勝負の舞台に乗り込んできた。日本代表GK大迫敬介(広島)は25日、国内組のGK早川友基(鹿島)とDF長友佑都(FC東京)とともに北中米W杯に臨む国内合宿初日に合流。「こうやってユニフォームを着ると実感が沸いてきた。人生で大きな分岐点だと思う。まずはチームとして結果を出しながら、自分にできることをやっていきたい」と決意を述べた。

　第2次森保ジャパン発足以降、GK陣で最も多くの活動に参加してきた大迫は今回が初のW杯。東京五輪世代から切磋琢磨してきたGK鈴木彩艶(パルマ)、昨年7月から急台頭した昨季JリーグMVPの早川との盤石のトリオで本大会に臨むことが決まった。

　3人のキーパーチームは下田崇GKコーチも「GK同士で争っているというよりもみんなで高め合っている。試合に出る選手が決まった場合はあとの選手がサポートするということでこっちが何かを言うことなく、しっかり高め合っていけている。いいグループなので何も心配はない」と絶大な信頼を寄せる間柄。大迫も「お互いがしっかりと尊敬し合いながら練習できているし、プレースタイルが違う中でもお互いのいいところを盗み合いをしながら、高め合っていける関係だと思う」と手応えを口にする。

　大迫は代表活動のためJリーグ百年構想リーグのプレーオフラウンドに出場できないこともあり、直近の試合は欠場。それでも試合後にはエディオンピースウイング広島のピッチで壮行セレモニーが開かれ、サポーターからの盛大な祝福と激励を受けて広島の地を旅立っていた。

　公式戦のピッチでこれほど大きなセレモニーが開かれるのは世界的にも珍しい立場。中学時代に故郷の鹿児島を離れ、高校時代に移り住んだ広島の期待を背負った紫の守護神は「たくさんのサポーターが残ってくれて期待を感じた。自分がお世話になったクラブから(W杯に)出ることに意味があると思うし、僕がユースからチームにいるというのもみんなわかってくれて送り出してくれたので、その期待にもしっかりと応えたい」と決意を新たにしていた。
(取材・文　竹内達也)