宿場町の面影が残る岡山県矢掛町で、さまざまなクリームソーダを楽しむイベントが今年も始まりました。

【写真をみる】工夫を凝らした「クリームソーダ」の数々

泡がはじけるソーダにアイスクリームが浮かんでいす。矢掛町で始まった「クリームソーダIN矢掛」は古い町並みで少し懐かしいクリームソーダを楽しんでもらおうというもので、今年で4回目です。





パッションフルーツを使用

これまでで最も多い34店舗がそれぞれに工夫を凝らした商品を用意しました。この店では、地元の果物を使った、さわやかな味わいのものを販売しています。

（やかげ町家交流館 佐藤公志さん）

「地元産のパッションフルーツを使いまして、そのジュースと上に乗っけているジャムこれをうちの手製で作っております」

きょう（25日）はこの店が2軒目という東京からの女性2人は、赤い色のクリームソーダとスイカシロップを使った商品を注文しました。



（東京から来た女性）

「町全体がどの店も本当にいろいろ出していて、規模がすごいなって。わざわざ東京から来たかいがあるよね、来てよかった」

（矢掛町観光交流推進機構 桑木晃太郎さん）

「暑くなってきましたが、冷たいクリームソーダと一緒に、矢掛の町並みも楽しんでいただければと思っております」



宿場町の恒例行事になった「クリームソーダIN矢掛」は8月2日まで開かれています。