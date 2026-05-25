横浜DeNAベイスターズの元投手で、現在はスポーツコメンテーターとして活動する三嶋一輝は5月24日、自身のXを更新。現役引退を発表したダヤン・ビシエド（37）への感謝の思いをつづった。

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ビシエドはキューバ国内リーグやメジャーリーグを経て2016年に中日ドラゴンズへ加入し、長年にわたり主力打者として活躍。昨年7月には横浜DeNAベイスターズに加入し、NPBでのキャリアを続けていた。三嶋とは公式戦での対戦経験に加え、同じチームメートとしてプレーした時期もあり、互いに深い縁を持つ間柄だった。

5月24日に突然の現役引退が発表されると、三嶋はXに自身やビシエド、選手らが笑顔で並ぶ集合写真を投稿。「ビシエドお疲れ様でした ありがとう！」と労いの言葉を送り「彼と対戦できたこと、同じチームでプレーしたことを誇りに思います」と振り返った。さらに「ナイスゲームでした」と締めくくり、これまでの対戦や交流への感謝を示した。



【画像】三嶋一輝、引退のビシエドらと記念撮影（画像は三嶋一輝Xより引用）



この投稿には、Xユーザーから「良い写真…」「リスペクトを感じました」「三嶋さん、幹部やって下さい」「うわぁ…これみたら涙出てきた」「ファンにとっても胸が熱くなる素敵な投稿です！」「胸熱です！！！」「選手間のリスペクトが伝わる投稿」などコメントが寄せられた。