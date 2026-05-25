アメリカ・ニューヨークで開かれていたNPT＝核拡散防止条約の再検討会議は最終文書を採択できず、決裂に終わりました。一方、会議に合わせて現地に派遣された広島の高校生は、同世代と核兵器について意見を交わしました。



国連本部で開かれていたNPT＝核拡散防止条約の再検討会議。初日から各国が対立する中、核軍縮の方向性を示す最終文書の草案は4度にわたって改訂されました。

最大の焦点となったのは、「イランはいかなる核兵器も追求、開発、取得してはならない」という文言で、保留を示す括弧でくくられていました。

最終日まで水面下での協議が続きましたが、全会一致での採択には至りませんでした。2015年以降3回連続での決裂です。





4月、会議を傍聴していたのが、広島なぎさ高校の山本かの子さんと曽根川裕子さんです。■山本かの子さん「結構緊迫していて、平和を築くための会議だけど、 今のイラン情勢とかの空気感があってずっと気が張っていて緊張してました。」■曽根川裕子さん「広島の高校生として発信し続けることが、私たちにとってできることなのかなと思った。」2人は、渡米前、長年平和教育に尽力してきた被爆者・森下弘さんに会いに行きました。異国の地で考えが異なる人と対話する方法や、森下さんの思いについて、直接話を聞きました。■山本かの子さん「人間は戦争をつくったけど平和もつくるんだよっていう、森下さんに直接言っていただいた思いを表現していきたい。」2人はニューヨークの学校を訪れました。同世代の若者と交流します。まず、現地の高校生が調べた広島・長崎の原爆や、世界の軍事衝突などについての発表を聞きました。その後、互いに意見を交わしました。■山本かの子さん「核兵器を持つことに賛成ですか？」■アメリカの高校生「僕は核兵器は持つべきじゃないと思う。でもすでに核兵器を持っている国があるから、自分たちを守るために持たざるを得なくなるんだと思う。」被爆地で学んだ平和の大切さも伝えました。現地の高校生の中には、広島を訪れたことがあるという若者も･･･。■曽根川裕子さん「広島や長崎を訪れてどう感じましたか？」■アメリカの高校生「広島の破壊された建物を見て、原爆がどれほど強力なものだったかを本当に実感しました。」■曽根川裕子さん「専門的に学んでいる子たちがいるんだということが分かって、一個ずつの国にフォーカスして見るのも興味深いなと。」■山本かの子「平和というゴールは一緒だけど、そこまでのたどる道が違っていて、目指していることは広島も長崎もアメリカも平和なんだなと感じて、気持ちとしては通わせることができた。」国際会議の場で、各国の対立を目の当たりにしながらも、同世代との対話では希望を見出した広島の高校生。平和という同じ目標を目指し、自分たちにできる発信を続けます。【2026年5月25日 放送】