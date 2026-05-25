2016年5月27日。当時のアメリカ・オバマ大統領が広島を訪れました。史上初めてのアメリカの現職大統領による被爆地訪問。前例のない受け入れに奔走した2人に話を聞きました。



■岸田文雄元首相

「10年前は現職のアメリカ大統領が被爆地を訪問して、世界に向けて『核兵器のない世界』を目指そうというメッセージを発した。歴史的な出来事があったということ。これは、我々がこれからも『核兵器のない世界』を目指すべく努力する上で、勇気づけてくれる出来事だったんだと思います。」





5月23日、平和公園で広島テレビの単独取材に応じた岸田元首相。当時、外務大臣として、オバマ大統領の広島訪問の実現に向け尽力した1人です。■岸田文雄元首相「現職のアメリカ大統領が被爆地を訪問した際に、どういった日程でどういった人と接して何を見るか、スケジュール、その訪問の中身、これについては最後までギリギリの調整が続いた。これは強く印象に残っています。」原爆資料館で館長を務める石田芳文さん。当時、広島市の「米国大統領受入担当部長」の命を受け、準備にあたっていました。■原爆資料館 石田芳文館長「確かに大変なのは大変だったんですけど、最大瞬間風速で、ばっーと駆け抜けていったような。」石田さんが大切にしているノート。当時のメモが残っていました。1ページ目は5月11日。大統領訪問16日前のことです。広島市の松井市長が、安倍首相らにあいさつ回りをする旨が記されていました。岸田外務大臣との面会は、5月18日で調整されました。岸田大臣と面会した広島市の松井市長は、オバマ大統領と被爆者との対面が実現するよう要請しました。■原爆資料館 石田芳文館長「かなりシークレットな情報が多かったということがございまして、暗中模索しながら準備を進めていったというところが、非常に悩ましい部分であったと記憶しています。」訪問6日前。平和公園には、アメリカ・ホワイトハウスの先遣隊が視察に訪れていました。その日、石田さんのもとにアメリカの特別護衛機関・シークレットサービスからの要望が届きました。■原爆資料館 石田芳文館長「アメリカ側の方から、基本的に当日5月27日は終日、平和公園を全面的にシャットアウト、クローズにしてもらいたいという要請がこの段階であった。」それに対し、広島市側は…。■原爆資料館 石田芳文館長「5月の下旬は、修学旅行の繁忙期、多くの学校の皆さんがお越しになられる時期とも重なります。私ども広島側としては、できるだけ平和公園や資料館を オープンとする時間を長く取らせていただきたいということで、要請をさせていただきました。」■警察官「公園内 正午以降立ち入りが規制されます。早めの退出をお願いします。」広島市の求めに応じる形で、平和公園の立ち入り制限は正午からとなりました。■原爆資料館 石田芳文館長「当初は原爆ドームの前で行う案、それから原爆慰霊碑の前で行う案、2つの案がありました。1週間前くらいの段階で、ドームの前ではなく、慰霊碑の前で行おうということが決定されたということでの情報提供があったものということです。」外務省から詳細な行程が示されたのは、訪問の5日前でした。原爆資料館の見学。そして、慰霊碑に献花したのちにスピーチ。さらに、原爆ドームに足を運ぶ可能性が記されていました。最後のメモは訪問2日前。被爆者・森重昭さんの名前が記されていました。■原爆資料館 石田芳文館長「アメリカから招待された中に、被爆者である森重昭さんが含まれているということが、初めて明らかにされました。」広島で被爆して亡くなったアメリカ兵捕虜の調査に尽力した森重昭さん。オバマ大統領との抱擁は広島訪問を象徴するシーンとなりました。森さんについて、岸田氏は…。■岸田文雄元首相「『核兵器のない世界』を目指す取り組みの中で、国境をこえた象徴的な存在でありました。抱き合ったあの姿は歴史的なシーンだったと思っています。」原爆ドームの方向に向かう大統領に、岸田氏も付き添いました。■岸田文雄元首相「そこに立って、まずは原爆ドームの歴史ですとか、被爆の当時の話をしました。あわせて、「原爆の子の像」について説明をさせていただきました。 オバマ大統領は、大変神妙な面もちで話を聞いてくれました。この場所は『平和にとって大切な場所』なんですね、ということをおっしゃられた。あれは印象的でした。」オバマ大統領の訪問から10年。国際情勢の緊張が高まる中、今思うことは…。■原爆資料館 石田芳文館長「オバマ大統領が来られた、そののち、外国人の方の資料館の来館者が非常に増えました。核兵器はあってはならない、使われてならないという意識を、一人でも多くの人に持っていただくという意味では、非常に意義があることだと思っています。」■岸田文雄元首相「現職のアメリカ大統領が、世界に核兵器のない世界を目指そうと発信をしたあの歴史的な出来事を、我々は決して忘れてはならないと思います。そのことを心の支えに、（国際社会の）状況は厳しくてもひるんではならないと。」【2026年5月25日 放送】