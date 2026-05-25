○明治電機工業 <3388> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.18％にあたる15万株(金額で4億円)を上限に、5月26日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○山岡家 <3399> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.8％にあたる16万5000株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月1日から6月30日まで。



○Ａバランス <3856> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.25％にあたる100万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月1日から12月31日まで。



○ＲＳＣ <4664> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.50％にあたる4万6000株(金額で3542万円)を上限に、5月26日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○楽待 <6037> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.09％にあたる60万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月26日から11月27日まで。



○オーケーエム <6229> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.02％にあたる4万5000株(金額で7425万円)を上限に、5月26日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



［2026年5月25日］



株探ニュース