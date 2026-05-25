全国高校総体サッカー県予選です。去年夏のインターハイで、鹿児島県勢初の日本一に輝いた白のユニフォーム・神村学園は、初戦となる2回戦で、鹿児島第一・志布志の合同チームと対戦しました。



試合は前半5分、神村がペナルティエリアでファウルを誘い、PKを獲得。このPKを14番・花城が落ち着いて決め先制します。



ここから神村自慢の超攻撃サッカーが一気に加速します。前半15分、16番・増田が豪快なミドルシュートを突き刺します。その1分後には、6番・奥田のクロスに9番・岡野が合わせ、追加点。さらにその直後、8番・伊藤もゴールネットを揺らし、神村は、圧倒的な攻撃力を見せつけます。





このあとも攻撃の手を緩めなかった神村は11人で18ゴールを奪う猛攻を見せ、18対0で快勝。鹿児島第一・志布志の合同チームを下し、3回戦進出を決めました。(神村学園・花城瑛汰選手 3年）「去年の先輩たちが2冠を達成しているので、一つ一つの試合を大事にしながら、インターハイも絶対に勝たないといけない大会だと思っています」一方、9年ぶりの優勝を狙う青のユニフォーム・鹿児島城西は、キャプテン長渕を中心に得点を重ね、大島に9対0で快勝しました。こちらも、26日に行われる3回戦へ駒を進めています。(鹿児島城西・長渕禅主将 3年）「セットプレーでは点が取れたが、流れの中でゴール前で、もう少し落ち着いてリズムよく、テンポよくプレーできたらというのがきょうの反省」では、25日の2回戦の試合結果です。鹿児島実業は、3対0で鹿児島南に勝ちました。新人戦ベスト4の鹿屋中央は3対1で川内商工に勝利。鶴丸対川内は、延長戦でも決着がつかずPK戦の末、鶴丸が3回戦に進出しました。全国高校総体サッカー県予選は26日も3回戦16試合が行われます。