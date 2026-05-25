鹿児島港本港区を365日にぎわう拠点にするにはどうすればいいのか。関係者が意見を交わす懇談会は3年目に入りました。北ふ頭の「しおかぜ通り」に試験的にカフェを出店した4か月間の取り組み結果が明らかになりました。



鹿児島港本港区の活用方法について話し合う懇談会には旅客船協会や商店街連盟などの関係者が出席しました。



県は2025年11月から2026年3月まで北ふ頭のしおかぜ通りにコンテナを活用したカフェを出店してもらい今後の取り組みに生かすための実証実験を行いました。その結果、4か月で訪れた人は約4900人でイベントやクルーズ船の寄港があった日は増えたものの平日や夜間の集客や店の周知などに課題があったことが報告されました。





（山下香織キャスター）「県は北ふ頭のしおかぜ通りと水族館正面のこのエリアを活用する事業者の公募を始めています」実証実験を踏まえ県は民間事業者の公募を開始。対象エリアは4号上屋と隣の野積場、しおかぜ通りで、必要なら駐車場や桜島フェリーターミナル周辺エリアの活用も可能としています。7月下旬まで提案書を受け付け、9月に最優秀提案者を決定、年度内の契約締結を目指します。一方、出席者からは北ふ頭以外についての意見も。（鹿児島商工会議所・川畑孝則副会頭）「一般の県民、市民の一番の関心事はウォーターフロントパークだろうと思う。県としてどういう方針で臨むかが見えてこないその辺をもう少し考えてもらいたい」これについて、県の担当者は。（県本港区まちづくり推進室・蒲池慶貴室長）「我々としても本港区エリアの核になるという認識はある。一方でスポコンの設計も動いているので進捗状況を見ながら動かせる状況になったら速やかに動かせるよう検討したい」スポーツ・コンベンションセンターと連動した賑わいづくりを進めるため引き続き議論していきたいとしています。