MOTTERU（モッテル）は、発火リスクを抑える準固体電池を採用したモバイルバッテリー20,000mAh大容量モデルを、2026年5月25日（月）に発売しました。公式サイトでの直販価格は1万4420円（税込）。

記事のポイント 充電中や使用中の発火が問題になっているリチウムイオン電池より安全に使える準個体電池を採用したモバイルバッテリー。充電回数は従来の約4倍となる2000回となっているので、長く利用することができます。日常使いのほか、備蓄用としてもオススメ。

本製品は、一般的なリチウムイオンポリマー電池に比べ、衝撃や熱に強い準固体電池を採用。発火リスクを大幅低減した、より安心で安全なモバイルバッテリーです。

20,000ｍAhの大容量でスマートフォンだけでなく、タブレットやMacBookなどノートPCへの充電もこれ一台で完結します。ノートPCやバッテリー本体への充電も、PD65W対応でスピーディーな充電が可能。停電時や災害時の予備電源としてもオススメです。

また、USB-Cポート×2とUSB-Aポート×1、合計3ポートを搭載しているので、ノートPCからイヤホンまで幅広い端末を3台同時充電することも可能です。

残量表示機能が付いているので、使いたい時にバッテリー残量がないという心配がありません。

約2000回繰り返し使えるので、長く愛用できます。また、-20℃〜60℃の環境に対応。夏の車内や冬の屋外など、過酷な温度環境でも使用することができます。

充電に使える240WのUSB-Cシリコンケーブルと、持ち運びの際にモバイルバッテリーを傷から守る専用ポーチが付属しています。

MOTTERU（モッテル） 準固体モバイルバッテリー 20,000mAh 発売日：2026年5月25日 直販価格：1万4420円（税込）

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