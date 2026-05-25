5月25日までに、フジテレビ系で10月期に放送されるドラマ『kiDnap GAME』の公式Instagramが更新。主演を務める俳優の坂口健太郎のインタビュー動画がアップされ、変化した坂口の近影が話題となっている。

同投稿では、《10月期ドラマ「kiDnap GAME」フジテレビ史上最大規模の大型国際共同製作ドラマ、坂口健太郎×イ・ジュンギコメント動画も公開！》と記され、坂口と韓国を代表する人気俳優・イ・ジュンギが2人で映る動画が公開された。10月の放送開始まで、投稿は続けられるという。

「動画の坂口さんは、白いシャツにグレーのネクタイを締め、黒のレザージャケットを羽織っていました。口元には髭を蓄えてワイルドな印象です。隣に立つベージュのスーツを着たイ・ジュンギさんとともにドラマの見どころについてコメント。最後には『お楽しみに』と2人で呼びかけました」（芸能プロ関係者）

日韓を代表する2人の気合溢れる動画だったが、Xでは坂口の姿に対する違和感の指摘が並んだ。

《坂口健太郎さん、雰囲気変わられててびっくり》

《体格しっかりしてて誰かわからなかった》

《坂口健太郎さんは身体を作りましたね》

コメント欄には、鍛え上げられた坂口のボディに驚く声が寄せられたのだ。

「同作は、すでに日本と海外の複数都市で撮影が行われていて、18の国と地域で放送・配信が決定しています。かなりの大型プロジェクトで、アジアの実力派俳優たちが集結しています。坂口さんは、正義感が強い優秀な刑事・新出敏郎役を演じます。『難易度の高い挑戦』としながらも『少し体重を増やしたり、トレーニングをしたり準備しました』と、ストイックな役作りに励んだそうです」（芸能ジャーナリスト）

ここ最近の坂口は痩せた姿をメディアで見せていただけに、そのギャップは大きい。

「2025年9月、坂口さんは一般女性と同棲中、女優の永野芽郁さんとも交際していたことが『週刊文春』によって報じられました。永野さんの所属事務所が『過去にお付き合いをしていたことは事実』と認めるなど、二股疑惑が持ち上がったのです。その後すぐ開催された釜山国際映画祭の開幕式に登場した際には、頬がこけた姿を披露。騒動の心労かと話題になりました。それから約8カ月。気持ちを切り替えて大作に挑んでいるようですね」（前出・芸能ジャーナリスト）

トラブルを乗り越え、たくましくなった坂口の姿に国内外から期待が集まる。