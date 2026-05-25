休日のお出かけなど、必要なときだけ借りることかできる便利なレンタカーやカーシェアリング。だが、うっかり利用規約を見落としてしまうと、トラブルを引き起こす原因にもなりかねないだろう。

そんななか、Xでは5月24日頃から、ショートヘアとスレンダーなスタイルで人気を集めるグラビアアイドル・小坂田純奈（28）のインスタグラム投稿が波紋を呼んでいた。小坂田は“日本で一番お酒が似合う道産子グラドル”を掲げて活動しており、昨年2月からは地元・北海道釧路市の「Cool釧路市観光大使」も務めている。

具体的な投稿日時は不明だが、愛犬・エルモと車のなかで撮影した写真をインスタグラムにアップしていた小坂田。すると、Xであるユーザーがこの投稿を取り上げ、“オリックスのカーシェアリングではないか”“ペット同乗は禁じられているのでは”と指摘したのだ。

会員同士で特定の車を共有し、それぞれに利用したい時間に借りることができるカーシェアリング。しかしXのユーザーが指摘したように、小坂田が利用していたのがオリックスのカーシェアリングであれば、「ペット同乗」は禁じられている。

「オリックスカーシェア」の公式サイトでは、《利用契約の解除、利用停止》の項目で「ペット同乗」について《ペットの同乗を発見、もしくは同乗している事実を当社が把握した場合》と基準を規定。万が一、違反した場合の対応としては、《入会契約の解除》が明記されている。

そのためXで拡散した小坂田の“ペット同乗ショット”に、次のような厳しい声が上がることに。

《ルールは守らないと！》

《カーシェアでペット乗せてドライブしちゃったのを自分でオープンにしていくスタイルw》

《汚損防止の他に、レンタカーやカーシェア利用する人には、運転手や家族がアレルギー持ちの人もいるので、そういった人への配慮でペット同乗禁止となってるんですけどね… バレなければいいやという、モラルがアレな人なんでしょうね》（すべて原文ママ）

数々の批判を受けてか、小坂田は25日までにインスタグラムのストーリーズで謝罪文をこう投稿した。

《Xでご指摘いただいている私のカーシェアの投稿について、規約確認が不十分なまま利用及び投稿をしてしまいました。該当投稿は削除し、今後は利用規約を十分確認した上で行動いたします。申し訳ございませんでした》

あるWEBメディア記者は言う。

「小坂田さんはインスタグラムで愛犬と出かける様子をたびたび投稿しており、車に同乗させる様子を収めた動画は今回が初めてではありませんでした。愛犬を同乗させていた動画は、昨年8月にもアップしていました。

いっぽう、昨年2月には自身で駐車する様子を収めた動画を公開し、キャプションで《彼氏作るより車買った方が早そうなので、おすすめの車あれば教えてください》と呼びかけていました。以降、“車を買った”という報告はなかったので、これまでもカーシェアに愛犬を乗せて出かけていたのかもしれません」

ペット同乗は利用規約をきちんと確認していなかったことが原因のようだが、SNSで寄せられた指摘をきっかけに行動が改まることを願いたい。