『風、薫る』見上愛＆上坂樹里ら集合ショットに反響 「仲間って感じ！」「雰囲気めっちゃ良すぎる」
女優の上坂樹里が24日、インスタグラムを更新。連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）のオフショットを公開した。
【写真】上坂樹里、見上愛との『風、薫る』オフショット公開 「素敵な写真」「可愛い」
上坂は「『勝手に、一緒に居てくれて、心強い。』#風薫る #第8週ありがとうございました」とつづり、第8週のせりふを引用しながらオフショットを投稿した。
公開された写真には、梅岡女学校附属看護婦養成所の生徒を演じる上坂と見上愛のほか、生田絵梨花、菊池亜希子、中井友望、木越明、原嶋凛が笑顔を見せる姿が収められている。
ファンからは「みんな仲良しだ」「仲間って感じ！素敵すぎるねーー」「みんな、絆が深まってきたな！！」「この写真の雰囲気めっちゃ良すぎる」といった声が寄せられている。
引用：「上坂樹里」インスタグラム（＠juri_kosaka）
【写真】上坂樹里、見上愛との『風、薫る』オフショット公開 「素敵な写真」「可愛い」
上坂は「『勝手に、一緒に居てくれて、心強い。』#風薫る #第8週ありがとうございました」とつづり、第8週のせりふを引用しながらオフショットを投稿した。
公開された写真には、梅岡女学校附属看護婦養成所の生徒を演じる上坂と見上愛のほか、生田絵梨花、菊池亜希子、中井友望、木越明、原嶋凛が笑顔を見せる姿が収められている。
ファンからは「みんな仲良しだ」「仲間って感じ！素敵すぎるねーー」「みんな、絆が深まってきたな！！」「この写真の雰囲気めっちゃ良すぎる」といった声が寄せられている。
引用：「上坂樹里」インスタグラム（＠juri_kosaka）