『風、薫る』見上愛＆上坂樹里ら集合ショットに反響　※「上坂樹里」インスタグラム

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　女優の上坂樹里が24日、インスタグラムを更新。連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）のオフショットを公開した。

【写真】上坂樹里、見上愛との『風、薫る』オフショット公開　「素敵な写真」「可愛い」

　上坂は「『勝手に、一緒に居てくれて、心強い。』#風薫る #第8週ありがとうございました」とつづり、第8週のせりふを引用しながらオフショットを投稿した。

　公開された写真には、梅岡女学校附属看護婦養成所の生徒を演じる上坂と見上愛のほか、生田絵梨花、菊池亜希子、中井友望、木越明、原嶋凛が笑顔を見せる姿が収められている。

　ファンからは「みんな仲良しだ」「仲間って感じ！素敵すぎるねーー」「みんな、絆が深まってきたな！！」「この写真の雰囲気めっちゃ良すぎる」といった声が寄せられている。

引用：「上坂樹里」インスタグラム（＠juri_kosaka）