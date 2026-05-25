中野市で、住民の女性2人と警察官2人が殺害された事件から25日で3年です。凄惨な事件による深い傷は、いまなお癒えることはなく、一審で死刑判決を受けて控訴した男の審理も、見通しは立っていません。



遺族コメント

「昨年の第一審では、被告側の言い分には理解に苦しみ、悲しみと怒りは消えていません。そして、控訴審の日程がいまだ決まりません。私たちは1日でも早く審理が始まることを願っています」





男女4人が殺害された事件から25日で3年。凄惨な事件となった現場では、犠牲者を悼む人の姿がありました。3年前の5月25日、中野市江部で散歩中だった女性2人が相次いでナイフで襲われ、その後、現場に駆け付けた警察官2人もハーフライフル銃やナイフで殺害されました。この事件で殺人の罪などに問われたのは、近くの農業・青木政憲被告(34)です。一審で青木被告は黙秘権を行使し、犯行の動機や反省の言葉を最後まで口にすることは、ありませんでした。弁護側は「妄想の支配下に置かれていた」などとして、無罪を主張しましたが、去年10月、長野地裁が言い渡したのは死刑。その後、被告側は控訴しています。東京高裁によりますと、控訴審の初公判の日程は、いまも見通しが立っていません。中野市から「一刻も早く裁判が始まって、少しでもご遺族の方に寄り添っていただく判決になれば。（亡くなった4人は）無念だったかなと恐怖感もあったと思います」近所の人「（3年経って）忘れたいんだけど、やっぱり時期が来れば、何であんなことしてくれたんだって（思う）。（青木被告には）罪を犯したことを自覚してもらいたい」事件から3年、そして一審の判決から約7か月。控訴審の開始が待たれます。午後4時26分、3年前、警察への通報時刻に合わせて捧げられた鎮魂の祈り。犠牲となった警察官2人が所属していた中野警察署の署員、約35人が仲間を悼みました。中野警察署 橋本和也署長「第一線での警察活動は、常に危険と背中合わせであることを認識し、署員一丸となって、全力でまい進していきましょう」県警では、今年度も運営重点の1つに「受傷事故防止の徹底」を盛り込んでいて、事件の教訓が生かされています。