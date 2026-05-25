今年の３月をもって９人組から５人組として新たなスタートを切った韓国発の男性グループ・ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（ゼロベースワン・ＺＢ１）の累積アルバム販売数が１０００万枚を突破したと２５日、現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。

記事によるとＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥが最近、韓国の音源販売数を集計する企業「ハンターチャート」基準で、デビューアルバムから今月１８日に５人になって初のリリースとなった６枚目のミニアルバム「Ａｓｃｅｎｄ−」までのアルバム累積販売数が、１０００万枚を突破したと伝えたという。これは、第５世代のＫ−ＰＯＰグループの中で、史上初の記録樹立だと伝えた。

ＺＢ１は２０２３年７月、ミニアルバム「ＹＯＵＴＨ ＩＮ ＴＨＥ ＳＨＡＤＥ」でデビューし、同作がＫ−ＰＯＰグループで初めてデビューアルバムでダブルミリオンセラーを記録。同年に発売した２枚目のミニアルバム「ＭＥＬＴＩＮＧ ＰＯＩＮＴ」でも２１３万枚を売り上げ、圧倒的人気を証明した。その後に発売された３枚目のミニアルバム「Ｙｏｕ ｈａｄ ｍｅ ａｔ ＨＥＬＬＯ」、４枚目のミニアルバム「ＣＩＮＥＭＡ ＰＡＲＡＤＩＳＥ」、５枚目のミニアルバム「ＢＬＵＥ ＰＡＲＡＤＩＳＥ」はそれぞれ１００万枚を記録し、６枚目で累積販売数が１０００万枚の大台に乗ったと伝えた。