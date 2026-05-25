お家でお風呂に入って乾かしてもらうシベリアンハスキーさん。飼い主さんが愛犬のために試行錯誤して辿り着いた『最終形態』が話題になっているのです。

たくさんの配慮と愛情、工夫が凝らされたその光景は記事執筆時点で147万回を超えて表示されており、1.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：大型犬の抜け毛が多すぎて困った結果→ドライヤーをする時に…試行錯誤の末に辿り着いた『最終形態』】

ハスキー犬を乾かす時の最終形態とは…

Xアカウント『@irislady_husky』に投稿されたのは、飼い主さんたちの努力と愛犬への愛情が生んだ『シャンプー後ドライの最終形態』を捉えた光景。

この日、シベリアンハスキー「アイリス」ちゃんはお家でシャンプーをしてもらったそう。

体も大きく、寒さに強いダブルコートを乾かすために…飼い主さんの試行錯誤の末、生み出された『最終形態』を紹介されました。

まるで『作業現場のような光景』に反響

お部屋に毛が舞ってしまわないように設置された『蚊帳』の中でアイリスちゃんを乾かしていたというパパさん。

そのお顔には…洗濯ネットが被せられていた模様。風で舞った抜け毛がお顔や目に引っ付いてしまうのを防ぐために編み出された案なのだそう。

ドライヤーの音が苦手なアイリスちゃんには目隠しヘアバンドを装着、乾かす時間を少しでも減らすために業務用のブロワーを導入。

アイリスちゃんへの配慮を第一に最も効率良く、かつ、お部屋への抜け毛散乱を防ぎ、互いになるべく快適に過ごすために工夫が凝らされたその光景はまるで厳重に管理された作業現場のよう。

飼い主さんたちがどれだけ試行錯誤されてきたのかが伝わってくるその光景は多くのユーザーを感心させることとなったのでした。

この投稿には「みんな養蜂家みたいになってるｗ」「これは良いこと知りました！」「ここまでやらないといけないくらい毛が舞うのか…すっごい」「有益な情報をありがとうございます」「結界がｗｗ」「これぞ最終形態」「すごいアイデアが詰まってる」「これは素晴らしい」などの絶賛コメントが寄せられています。

仲良しハスキー親子の日常が大人気

アイリスちゃんは、実の父である「ナイト」くんと共に暮らす甘えん坊な女の子。飼い主さんには『破壊神』と呼ばれてしまうこともあるほどのお転婆っぷりを披露してくれることも。

飼い主さんに溺愛されながら、自分たちの個性を大切にのびのびと幸せに暮らすアイリスちゃん、ナイトくんの日常はシベリアンハスキーの魅力を余すことなく発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@irislady_husky」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。