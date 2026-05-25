佐久間大介（Snow Man）がCMキャラクターを務めるメルカリの巨大広告が5月24日まで渋谷に掲出されていた。佐久間本人がその広告を現地に見に行ったことを自身のInstagramにて報告している。

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今年2月のフラッグ掲出時に続き、渋谷に姿を見せた佐久間。「渋谷に「メルカリおすすめお兄さん」観に行ってきた (^^) 」「おっきかった！」と綴り、佐久間は渋谷MAGNET by SHIBUYA109前、SHIBUYA109渋谷店前のポップアップとのツーショットをアップ。

さらに駅前には佐久間がCMを務める「龍角散ダイレクト」の広告、メンバーの目黒蓮が出演する『キリン 午後の紅茶』のCM「はじまりの午後」の広告が掲出されており、佐久間は「あと、蓮もいたから写真撮った (^^) 」とセルフィーを投稿している。

この投稿にファンからは、「オーラは隠し切れないよね…」「渋谷にまた出没してるのやばい」「めめのパネルの写真も忘れずに撮る所がメンバー愛」「めめさくツーショ最高」「髪括ってサングラスかけてるのがメロすぎる！」などのコメントが寄せられた。

（文＝リアルサウンド編集部）