2026年5月26日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月26日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
親友との間に微妙な空気が……。いつも通り接するように。
倹約精神を発揮しよう。後日のために貯金開始も大賛成。
何かと邪魔が入りそう。応戦せずにサラリとかわすこと。
義理人情を大切に。合理的過ぎると相手を怒らせることに……。
交友関係拡大の日。自慢話は不評なので、黙っていよう。
外出は心が疲れそう。約束はパスして家でジッとしていて。
得意分野や趣味への投資を考えよう。まずは目標作りを。
ストレートな発言が受ける暗示が。社交辞令はパスして。
誰とでも気さくに話してみて。人気が急上昇する暗示あり。
ツキが味方に。何をやっても勝ち組になれるラッキーな1日。
素晴らしい人物と出会える運。生意気そうな人に注目を。
広い視野を持つと幸運が。国内だけでなく海外にも目を向けて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
親友との間に微妙な空気が……。いつも通り接するように。
11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
倹約精神を発揮しよう。後日のために貯金開始も大賛成。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
何かと邪魔が入りそう。応戦せずにサラリとかわすこと。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
義理人情を大切に。合理的過ぎると相手を怒らせることに……。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
交友関係拡大の日。自慢話は不評なので、黙っていよう。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
外出は心が疲れそう。約束はパスして家でジッとしていて。
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
得意分野や趣味への投資を考えよう。まずは目標作りを。
5位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
ストレートな発言が受ける暗示が。社交辞令はパスして。
4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
誰とでも気さくに話してみて。人気が急上昇する暗示あり。
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
ツキが味方に。何をやっても勝ち組になれるラッキーな1日。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
素晴らしい人物と出会える運。生意気そうな人に注目を。
1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
広い視野を持つと幸運が。国内だけでなく海外にも目を向けて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)