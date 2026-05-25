サッカーJ2・J3百年構想リーグは24日がリーグ最終戦の第18節。ユナイテッドはアウェーでギラヴァンツ北九州と対戦しました。先制したのはユナイテッドでした。前半7分、ゴール前で青木がセカンドボールを拾い最後は、藤村！リーグ戦初ゴールが決まります。



その2分後に同点に追いつかれたユナイテッドですが、前半11分、ゴール前で有田を経由して最後は、嵯峨が押し込み、勝ち越しに成功します。





勢いが止まならいユナイテッド、後半4分、北九州市出身の9番有田！3対1とリードを広げます。続く、後半20分有田がまたしてもヘディング。2ゴールの活躍を見せます。試合を決定づけるゴールは、その3分後。河村が右足を振り抜きます。百年構想リーグで最多の5得点を上げたユナイテッドが5対1で北九州を下しました。(鹿児島ユナイテッド 有田稜選手)「たくさんの友達や家族、今までお世話になった方々がたくさん来ていた中で、得点できたのですごく嬉しかった」(鹿児島ユナイテッド 村主博正監督)「1点差ゲームで勝てないゲームもありましたけど、それも含めて我慢強くチームとして成長した結果が、リーグ戦というのは、のちのち効いてくる。苦しい時間があったから、今回の勝ちがあり、2位通過できた」最終の順位表です。勝ち点3を上げたユナイテッドは最終戦で2位に順位を上げて百年構想リーグを終えました。リーグ戦の次は、各グループの同じ順位4チームで争うプレーオフです。ウエストBで2位のユナイテッドは、ウエストAで2位のJ2新潟と30日にアウェーで戦います。