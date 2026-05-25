70年以上続いた「洪水警報」が廃止されたり、警戒レベル4の「危険警報」が新設されたり、私たちの命を守る「警報」や「注意報」といった気象庁から発表される情報が5月28日に大きく変わります。避難行動に直結する情報の見直しについて、4回シリーズでお伝えします。1回目は「難しい名前はもう要らない！これからは数字を見て避難」です。

「名前」から「数字」へ 命を救う共通言語「警戒レベル」

今回の改正で最も大事なのは「警戒レベル」の数字です。これまで大雨の際、「土砂災害警戒情報」や「顕著な大雨に関する気象情報」など、漢字ばかりの難しい情報の名前が並んでいました。

しかし、情報に数字が付いていなかったため、どの情報がどの警戒レベルに紐づくのかを知っていないと、いま避難すべきなのかが判断できませんでした。

今回の改革の原点は、広島・岡山を中心に死者・行方不明者271人を出した2018年月の「西日本豪雨」にあります。このとき、気象庁や自治体からは膨大な数の情報が出されました。

しかし、後に住民へ聞き取りを行うと「結局どの情報が自分にとって一番危険で、どのタイミングで逃げればいいのか確信が持てなかった」という声が圧倒的だったのです。この反省から生まれたのが、今回の「数字で危機を伝える」という手法です。

情報自体に数字が付く 震度と同じ感覚へ

今回の改正で、気象庁は情報の「公式」を統一しました。

レベル（数字）＋ 現象（氾濫、大雨、土砂災害、高潮） ＋ 情報の種別（注意報、警報、危険警報、特別警報）

例えば、これまでは「土砂災害警戒情報」という名前でしたが、これからは「レベル4 土砂災害危険警報」となります。

気象庁が目指しているのは、地震の「震度」と同じ世界観です。震度4なら「そこそこ揺れた」、震度5強なら「物が落ちる」と誰もが想像できるように、「レベル4なら今すぐ全員逃げなきゃ」と子どもでも直感的に理解できる社会を目指しています。

新設「危険警報」 レベル4が“避難のデッドライン”

今回の目玉は、レベル4に新設される「危険警報」です。これまでの体系では、レベル3の「警報」の上は、一気にレベル5クラスの「特別警報」まで飛躍してしまう感覚がありました。しかし、実際に最も多くの人が避難すべきは、自治体から「避難指示」が出るレベル4の段階です。

新設される「レベル4 危険警報」は、まさに「避難の最終宣告」です。この情報が出たということは、自治体が避難指示を出す、あるいはすでに出しているというサインであり、この情報の発表をもって「安全な場所への移動が完了していなければならない」という時間的限界を示しています。

一方、レベル4危険警報が新設されるのは、避難が必要とされる警戒レベルが付く大雨や高潮といった現象だけです。暴風、暴風雪、大雪、波浪には危険警報は設けられず、これまでどおり「警報」の上は「特別警報」となります。

レベルは省略せずに伝えます！

今回の改正に当たって、気象庁は報道機関に対して異例ともいえる要望を出しました。それは「どんなに尺が短くても、どんなに文字数が少なくても、レベルの数字だけは絶対に削らないでほしい」というものです。

「レベル4 土砂災害危険警報」という12文字ある名称を「レベル4 土砂危険警報」や「レベル4 土砂」と省略することは許容されても、「土砂災害危険警報」のようにレベルを削ることは許されません。私たちも放送で、たとえ長くなっても「レベル4 土砂災害危険警報」となるべくフルネームで伝えます。

危険警報という熟語よりも、これからは「レベル3」なのか「レベル4」なのか、数字に着目することが重要になってきます。