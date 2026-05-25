【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは夏の夜空
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、歴史的な物語や映画でおなじみの道具、季節の訪れを告げる伝統的な年中行事、そして街の景観を美しく彩る身近な樹木という、それぞれ異なるジャンルから3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
か□□
□□ばた
ぷら□□す
ヒント：大きな葉を広げて心地よい木陰を作ってくれる、街路樹として世界中で植えられている木を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「たな」を入れると、次のようになります。
かたな（刀）
たなばた（七夕）
ぷらたなす（プラタナス）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、古風で引き締まった印象を与える日本の工芸品から、ロマンチックな伝説に彩られた季節の催し、さらには現代の都市生活に緑を添える植物の名称までを網羅しました。共通する「たな」という響きが、伝統的な意匠の描写、星に願いを託す抒情的な場面、自然の優しさを感じる風景を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、歴史的な物語や映画でおなじみの道具、季節の訪れを告げる伝統的な年中行事、そして街の景観を美しく彩る身近な樹木という、それぞれ異なるジャンルから3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ばた
ぷら□□す
ヒント：大きな葉を広げて心地よい木陰を作ってくれる、街路樹として世界中で植えられている木を思い浮かべてみてください。
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↓
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↓
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↓
正解：たな正解は「たな」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たな」を入れると、次のようになります。
かたな（刀）
たなばた（七夕）
ぷらたなす（プラタナス）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、古風で引き締まった印象を与える日本の工芸品から、ロマンチックな伝説に彩られた季節の催し、さらには現代の都市生活に緑を添える植物の名称までを網羅しました。共通する「たな」という響きが、伝統的な意匠の描写、星に願いを託す抒情的な場面、自然の優しさを感じる風景を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)