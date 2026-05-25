石川県内のタクシー運賃が25日から値上げとなります。初乗り運賃の上限は700円となり、運賃が加算される距離も短くなります。

背景にはドライバーの不足や燃料価格高騰などのさまざまな課題があるようです。

25日から改定された運賃は普通車の場合1.22キロまでの初乗り運賃がほとんどの会社で700円となりこれまでより100円値上がりとなりました。

距離に応じて増える加算運賃も226メートルで100円と、これまでより最大で50メートル短くなり、実質的な値上げへ。

街の人「特に地方だと電車やバスの本数が首都より少ないので値上げは困る」

「ドライバーさんの負担や生活もあると思うのでしょうがないのかなと思うところもある」金沢駅から兼六園まで改定前日には1400円、新料金では？

渡邉百音キャスター「これまで兼六園までおよそ1400円ほどだったということですが実際に乗ってみてどれくらいになるのか検証してみます。」

金沢駅から兼六園までは3.2キロ。

渡邉キャスター「道路の混雑状況にもよりますが、きょうは1900円になりました」

初乗り運賃を示すシールの張り替え作業が行われていたこちらのタクシー会社。

県タクシー協会長も務める冨士タクシーの塚本泰央社長は値上げとなった背景には大きな課題が潜んでいるといいます。

冨士タクシー・塚本泰央社長「1番は人材の問題。最低賃金が毎年上がっていく中で、ドライバーの賃金を上げる中でどうしても運賃の値上げが必要」

コロナ禍での離職や団塊世代の引退が重なり、ドライバー不足に

さらに賃金だけでなく、なり手が少ないという問題も…。

冨士タクシー・塚本泰央社長「コロナ禍の時期に大幅なドライバーの他産業への流出があったし、団塊世代が1番多い世代だったのでそういった方々が引退を迎えるタイミングと重なったというのが人材の減少要因」

加賀などの地域はドライバー不足により需要に対して供給が追いついていない場所もあるといいます。

企業も人件費や人手不足の課題についてあの手この手で対応しています。

冨士タクシー・塚本泰央社長「熟練のドライバーじゃないと収入が上げられないと昔から言われてきた。アプリの導入によって新人の方であっても空車の時間を可能な限り削減して効率よく仕事ができるようになった」

中東情勢で「運賃改定分の上昇分が吹っ飛ぶ」

9ヶ月前に転職したというこちらの新人ドライバーは…

冨士タクシー・杉林洋平さん「お客さんを見つけるにも楽ですし、アプリで（行き先を）入力していただいていたらご案内もスムーズにできるので」

DXの導入で、経験による集客の必要性が軽減されたためより新人の確保がしやすくなったといいます。

しかし、それでも値上げが必要なのはダブルパンチとなった中東情勢。燃料の高騰などが重くのしかかっています。

冨士タクシー・塚本泰央社長「運賃改定分の上昇が全て吹っ飛んだと言う話をしている地域もある。人件費の確保、物価の高騰等を考慮すると我々が適正なタクシー運賃を維持していかないと地域交通が維持できないのでご理解いただきたい」