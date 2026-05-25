加護亜依、息子の運動会＆娘とのプライベート時間を過ごす。最新ショットに「素敵な1日でしたね」の声
加護亜依、息子の運動会＆娘とのプライベート時間を過ごす。最新ショットに「素敵な1日でしたね」の声
元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんは5月24日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。
【写真】加護亜依のプライベートの圧巻スタイル
「息子ちゃん1位おめでとう」加護さんは「先日、息子くんの運動会でしたっ 頑張って走ったり踊ったり、お友達と楽しそうにしていて 可愛くてかっこよくて本当に癒されました」「徒競走で1位も取れました」などとつづり、1枚の写真を公開。白いトップスにワイドデニムパンツ、黒いキャップとショルダーバッグを合わせたコーディネートを披露しています。さらに、「今朝は娘と2人でカフェで朝ごはんとかして娘との時間も楽しんでいます」と、家族で過ごす充実した日々を明かしました。
コメントでは「息子ちゃん1位おめでとう」「ママとして子供たちとの時間を大切にしているのがすごく伝わったよ」「怪我さえなければ良かったです。大丈夫でしたか？」「素敵な1日でしたね」などの声が寄せられています。
「美body」たびたびプライベートショットを披露している加護さん。7日には「pirates」とつづり、2枚の写真を公開しました。1枚目はコーチとのツーショット、2枚目は、トレーニングに励む後ろ姿です。ファンからは「美body」「トレーニングお疲れ様」「Pilatesは予想以上にきついですね！」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。(文:五六七 八千代)
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