昔から「髪は女の命」ともいわれるように、毛髪は見た目の印象を大きく左右します。そして、美しい毛髪を保つために、知っておきたいのが「ヘアサイクル」の仕組みです。ヘアサイクルとは、毛髪が生え始めてから抜けるまでの周期のことをいいます。成長期、退行期、休止期の3つの段階を繰り返し、一般にヘアサイクルは5年くらいといわれています。

毛髪は、毛根の先の膨らんだ部分の「毛球」でつくられます。毛球の下部には毛乳頭という窪みがあり、多くの毛細血管が入り込んでいて栄養分を受け取っています。毛乳頭の周りには取り囲むように毛母細胞があり、毛乳頭が毛母細胞に毛髪を作る支持を出すことで毛母細胞が分裂し、成長していきます。

1日に伸びる長さは0.2〜0.6mmで、毛髪は一本一本が独立したヘアサイクルを持っています。それぞれが独自に生え変わり、1日に約80〜100本程度は自然に抜けていきます。毛穴の中が健康な状態であれば、毛が抜けると同時に新しい髪の成長が始まります。しかし、ストレスや栄養不足などでヘアサイクルが乱れると、休止期を迎える毛髪が増え、新たな発毛が起こるまでの期間が長くなります。すると、毛髪の数が全体的に少なくなり、薄い状態になるなどの毛髪トラブルにつながってしまいます。

また、ヘアサイクルを維持するためには頭皮のケアも大切です。頭皮は汗やフケ、汚れが付着しやすく、これらが毛穴に詰まると健康な毛髪は育ちません。美しい毛髪を保つためにも、お風呂では毛髪だけでなく頭皮までしっかり洗い、常に清潔にすることを心がけましょう。（監修：健康管理士一般指導員）